Почему 17 мая опасно ходить в лес: какой церковный праздник и день ангела

17 мая нельзя ссориться, спорить, злиться и злословить.

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17 мая: какой праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 17 мая

Народные приметы

Что можно и нельзя делать 17 мая

По новому церковному календарю в Украине 17 мая церковь чествует апостола Андроника, святую Юнию и святителя Стефана – патриарха Константинопольского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 17 мая

Апостол Андроник и святая Юния были родственниками апостола Павла. Андроник – апостол из 70, а Юния – его помощница. Вместе они проповедовали христианство. Андроник был рукоположен во епископа Паннонии. Вместе они многих язычников обратили в христианство и за это мученически пострадали.

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Святитель Стефан жил в девятом веке. В 886 году его выбрали патриархом Константинопольским. Святой был сыном императора Василия Македонянина.

Народные приметы

На 17 мая в народном календаре следующие приметы:

северный ветер прогнозирует холодное лето, а южный – теплое лето;

красный восход солнца обещает жару в последующие месяцы;

если день холодный, летом следует ожидать частый град;

дождливый день означает дождливое лето.

Что нельзя делать 17 мая

17 мая нельзя ссориться, спорить, злиться и злословить. В этот день принято делать добрые дела. В народе считали опасным ходить в лес, потому не пускали туда детей. Среди предрассудков – не рекомендуется поднимать потерянные монеты.

Именины и день ангела 17 мая

По новоюлианскому календарю 17 мая с именинами следует поздравить Стефана или Степана.

Имя Степан или Стефанпроисходит с древнегреческого языка и означает "диадема" или "венок".

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