Почему 17 мая опасно ходить в лес: какой церковный праздник и день ангела

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 17 мая
- Народные приметы
- Что можно и нельзя делать 17 мая
По новому церковному календарю в Украине 17 мая церковь чествует апостола Андроника, святую Юнию и святителя Стефана – патриарха Константинопольского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 17 мая
Апостол Андроник и святая Юния были родственниками апостола Павла. Андроник – апостол из 70, а Юния – его помощница. Вместе они проповедовали христианство. Андроник был рукоположен во епископа Паннонии. Вместе они многих язычников обратили в христианство и за это мученически пострадали.
Святитель Стефан жил в девятом веке. В 886 году его выбрали патриархом Константинопольским. Святой был сыном императора Василия Македонянина.
Народные приметы
На 17 мая в народном календаре следующие приметы:
- северный ветер прогнозирует холодное лето, а южный – теплое лето;
- красный восход солнца обещает жару в последующие месяцы;
- если день холодный, летом следует ожидать частый град;
- дождливый день означает дождливое лето.
Что нельзя делать 17 мая
17 мая нельзя ссориться, спорить, злиться и злословить. В этот день принято делать добрые дела. В народе считали опасным ходить в лес, потому не пускали туда детей. Среди предрассудков – не рекомендуется поднимать потерянные монеты.
Именины и день ангела 17 мая
По новоюлианскому календарю 17 мая с именинами следует поздравить Стефана или Степана.
Имя Степан или Стефанпроисходит с древнегреческого языка и означает "диадема" или "венок".
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