РФ продвинулась в двух районах на Донбассе: в DeepState назвали направления

Главное:
- РФ продвинулась вблизи нескольких населённых пунктов
- Зафиксировано продвижение РФ в двух районах
По состоянию на утро 16 мая российские войска продвинулись вблизи нескольких населённых пунктов на востоке Украины.
В сообщении ресурса DeepState говорится об успехе армии страны-агрессора РФ в Донецкой области.
В частности, у оккупантов зафиксировано продвижение в Покровском и Волновахском районах.
"Противник продвинулся в районе Разлива, а также в селе Новоалександровка. Также уточнены данные о ситуации в Богатыре", — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора России уже пробовала форсировать реку Днепр в Херсонской области, но Силы обороны смогли отразить штурм врага. Силы обороны уже знают о планах россиян попытаться повторить определенные действия в Херсонской области.
Как сообщал Главред, в отчете американского Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России готовит масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывает бригады с трех участков фронта.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ остановили РФ на востоке и перехватили инициативу на ключевом направлении. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию в операционной зоне в Донецкой области.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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