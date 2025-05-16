У Трампа случилась большая радость: что произошло

Кратко:
- Что случилось в семье президента США
- О чем сообщила его дочь Тиффани
Президент США Дональд Трамп сегодня имеет повод для праздника - он стал дедом в одиннадцатый раз.
Своего первенца родила дочь Дональда Трампа - Тиффани. Об этом молодая мама поделилась на своей странице в социальной сети Х.
"Добро пожаловать в мир, наш сладкий малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя без слов! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025", - подписала она свой пост и добавила фотографию новорожденного малыша.
Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 ???? pic.twitter.com/tYSgZDGivr— Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) May 15, 2025
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Как ранее писал Главред, бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его младшая дочь беременна своим первым ребенком. 78-летний бывший президент рассказал, что его 30-летняя дочь Тиффани, ждет ребенка от мужа Майкла Булоса, 27 лет, объявив эту новость в Экономическом клубе Детройта.
Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.
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Кто такая Мелания Трамп?
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
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