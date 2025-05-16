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У Трампа случилась большая радость: что произошло

Алена Кюпели
16 мая 2025, 11:25обновлено 16 мая, 11:56
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Американский президент стал дедушкой в 11-й раз.
У Трампа в семье - радостное событие
У Трампа в семье - радостное событие / Коллаж Главред, фото Instagram/tiffanytrump

Кратко:

  • Что случилось в семье президента США
  • О чем сообщила его дочь Тиффани

Президент США Дональд Трамп сегодня имеет повод для праздника - он стал дедом в одиннадцатый раз.

Своего первенца родила дочь Дональда Трампа - Тиффани. Об этом молодая мама поделилась на своей странице в социальной сети Х.

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"Добро пожаловать в мир, наш сладкий малыш, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя без слов! Спасибо, что ты появился в нашей жизни! 15.05.2025", - подписала она свой пост и добавила фотографию новорожденного малыша.

Дочь Трампа Тиффани стала мамой в первый раз
Дочь Трампа Тиффани стала мамой в первый раз / Фото Instagram/tiffanytrump
Дочь Трампа Тиффани стала мамой в первый раз
Дочь Трампа Тиффани стала мамой в первый раз / Фото Instagram/tiffanytrump

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Как ранее писал Главред, бывший президент США Дональд Трамп объявил, что его младшая дочь беременна своим первым ребенком. 78-летний бывший президент рассказал, что его 30-летняя дочь Тиффани, ждет ребенка от мужа Майкла Булоса, 27 лет, объявив эту новость в Экономическом клубе Детройта.

Новая Дональд Трамп инфографика
Новая Дональд Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Напомним, ранее вероятный кандидат в президенты Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не поддерживает принца Гарри и готов его выдворить из страны.

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Кто такая Мелания Трамп?

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

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