Официально: Меган Маркл и принц Гарри ждут первенца

Меган Маркл и принц Гарри впервые станут родителями / Фото: Reuters

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидают появления на свет малыша.

Для 34-летнего Гарри и 37-летней Меган это первый ребенок. Наследник королевского престола появится на свет весной 2019 года. Об этом на своей странице в Twitter сообщили представители Кенсингтонского дворца.

"Их Королевские Высочества Герцог и Герцогиня Сассекские очень рады объявить, что Герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится весной 2019 года", - сказано в сообщении.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 October 2018

Слухи о том, что жена принца Гарри беременна, распространялись еще до их свадьбы, а после торжества каждый месяц СМИ сообщали о том, что герцогиня в положении.

В июле 2018 года Сеть "взорвала" новость о том, что Меган беременна двойней.

На официальных мероприятиях в сентябре Маркл стала появляться в просторных нарядах, прикрывать живот сумками, папками, специальным кроем одежды.

Ранее стало известно, что мать Меган Маркл пошла на курсы по уходу за детьми.