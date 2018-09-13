Меган Маркл беременна: мать герцогини пошла на курсы по уходу за детьми

После свадьбы Меган Маркл и принца Гарри в западных СМИ время от времени появляются слухи о том, что герцогиня Сассекская ждет ребенка.

Подогрел слухи о беременности Маркл и ее выход на благотворительном концерте, посвященном столетию окончания Первой мировой войны. Для мероприятия герцогиня выбрала синее просторное платье без рукавов с волнами в районе живота. В Сети немедленно появились комментарии, что в этом наряде Меган как "на девятом месяце беременности".

Версия о том, что в королевском доме ждут пополнения в семействе, получила новое подтверждение - мать Меган - Дория Рэгланд записалась на курсы по уходу за младенцами, передает издание The Daily Star Sunday.

"Двое инструкторов ведут уроки для Дории у нее дома, чтобы избежать излишнего внимания. Меган не хочет нанимать чужих людей, чтобы помогать присматривать за малышом. Идея о переезде Дории в Британию – наилучший выход. Курс для нянь включает в себя основы грудного вскармливания, а также особенности сна младенцев и последующего ухода за ними", – рассказал инсайдер.

Официального заявления о беременности супруги принца Гарри еще не последовало, как и опровержения слухов.

Эксперты уже принялись высчитывать, какой титул присвоят наследнику герцогини и герцога Сассекских. Уильям и Гарри, дети принца Чарльза и принцессы Дианы, до женитьбы были, как и их родитель, Уэльскими. После брака старший брат получил титул герцога Кембриджского, а младший Сассекского. Наследники Уильяма и Кейт Миддлтон также до замужества или женитьбы именуются, как и их отец. Аналогично кузенам получит титул Сассекских будущий ребенок Меган Маркл и младшего сына леди Ди.Потомки королевы Елизаветы II и ее супруга герцога Эдинбургского, по указу 1960 года, носят общую фамилию Маунтбаттен-Виндзор. Ее могут взять члены королевского семейства, пожелавшие отказаться от титула.

Ранее королевский фотограф раскрыл отношение Кейт Миддлтон к Меган Маркл.