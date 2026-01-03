Тюльпаны и нарциссы к 8 Марта без теплицы: простой способ выгонки дома

Выращиванием и выгонкой тюльпанов, гиацинтов и нарциссов можно заниматься в домашних условиях. Цветовод дала пошаговую инструкцию.

Цветовод объяснила, что такое выгонка тюльпанов / скриншот

Вы узнаете:

Какой температурный режим необходим для периода охлаждения луковиц при выгонке зимой

Сколько времени занимает процесс выгонки цветов

Когда сажать тюльпаны и нарциссы, чтобы они зацвели к 8 Марта

Весенние цветы, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и ирисы, можно вырастить на подоконнике зимой, чтобы они расцвели к праздникам, например, к 8 Марта. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как это сделать правильно.

Если вам интересно, как посадить тюльпаны в открытый грунт, читайте материал: Как посадить тюльпаны весной и получить обильное цветение.

Как правильно выгнать гиацинты, тюльпаны, нарциссы, ирисы

Первое, что нужно сделать, это заготовить клубни с осени. Перед посадкой их нужно тщательно проверить на плотность и отсутствие повреждений или мягких участков. Поврежденные луковицы выбраковывайте.

Контейнеры можно использовать разные - большие контейнеры для подоконников или маленькие горшочки. Для ирисов, которые мельче, рекомендуется использовать большие плоские лотки.

"Я сажаю по 3-4 штуки, не больше, потому что они довольно крупные, занимают много места. Для этого я беру горшок, сама готовлю заранее землю или покупаю готовую", - рассказала цветовод.

Почвосмесь можно приготовить самостоятельно, смешав перлит, торф и садовую землю. Можно купить готовую почву для горшечных или тропических растений.

"Контейнер я заполняю обычно наполовину. Потом, естественно, донышком вниз я сажаю луковицы. Стараюсь, чтобы стенки луковиц не прикасались друг к другу. И засыпаю уже вторую половину грунта", - сказала цветовод.

Землю нужно утрамбовать. Когда луковицы начинают прорастать, они имеют свойство приподниматься на своих корнях, поэтому необходимо их как бы утрамбовать, чтобы корешки росли вглубь. Потому что если земля будет очень рыхлая, то луковички вылезут.

Как сажать луковичные цветы / скриншот

При какой температуре происходит выгонка тюльпанов и других луковичных

Далее горшки ставят в холодное место. Период охлаждения должен занимать примерно 6-8 недель. Температура воздуха в помещении должна быть около + 9 градусов, не больше. После этого горшок выставляют на подоконник и обильно поливают.

С момента перемещения из холодного места на подоконник до цветения обычно проходит около месяца.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Когда сажать тюльпаны, ирисы, нарциссы для выгонки к 8 марта

Расчет времени зависит от той даты, к которой вы хотите получить цветы:

к Новому году: посадите луковицы в конце сентября, как только они появятся в продаже.

к 8 Марта: посадите в начале декабря, чтобы обеспечить 2 месяца охлаждения и около месяца на прорастание и цветение.

Общий процесс выращивания цветов от посадки до цветения занимает примерно 3 месяца.

Смотрите видео - Как сделать выгонку гиацинта, нарциссов, тюльпанов и других луковичных:

Об источнике: Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеями для декорирования и дает советы по садоводству.

