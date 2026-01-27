Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

Марина Иваненко
27 января 2026, 14:26
60
Советское образование считалось гуманным и доступным, но за фасадом скрывались плата за обучение, идеологический контроль и принудительное распределение.
Бесплатное образование в СССР?
Бесплатное образование в СССР? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Действительно ли образование в СССР было бесплатным
  • Кому и сколько приходилось платить за обучение
  • Какова была настоящая цена "лучшего образования в мире"

Фраза о том, что советское образование было лучшим, самым гуманным и, главное, бесплатным, до сих пор остается одним из ключевых аргументов адептов ностальгии по СССР. В массовом сознании оно предстает как образец социальной справедливости, доступности и равных шансов. Однако за фасадом этой идеальной картинки скрывались жесткие реалии: от прямой платы за обучение до принудительной отработки в самых отдаленных уголках империи.

Советская образовательная система строилась не для развития личности, а для производства послушных исполнителей — "винтиков" государственной машины. Судьба человека определялась не талантами или интересами, а идеологической лояльностью и потребностями плановой экономики. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Когда образование было платным официально

Как рассказывают на канале "Хмаринка HISTORY", мало кто сегодня вспоминает, что в течение 16 лет — с 1940 по 1956 год — образование в СССР в старших классах школ и в высших учебных заведениях было платным. Согласно постановлению правительства, за обучение в 8–10 классах нужно было платить до 200 рублей в год, а за университетское образование — до 400 рублей.

Для большинства советских граждан эти суммы были неподъемными. Особенно это касалось крестьян, которые работали за трудодни и не получали денежной зарплаты. Фактически миллионам молодых людей был перекрыт путь к образованию, а количество интеллигенции искусственно ограничивали в пользу дешевой рабочей силы для заводов и строительств.

"Бесплатно" только на бумаге

Даже после отмены прямой платы образование оставалось бесплатным только формально. Государство просто взяло на себя право распоряжаться средствами, заработанными обществом. Главной "ценой" за диплом стало обязательное государственное распределение.

Каждый выпускник был обязан отработать от трех до пяти лет там, куда его направляла власть. Часто это были отдаленные села, промышленные зоны или регионы с отсутствующими элементарными бытовыми условиями. Покинуть место работы было практически невозможно из-за системы прописки. Таким образом, вчерашние студенты оказывались в положении современных крепостных.

Видео об образовании в СССР можно посмотреть здесь:

Школа покорности вместо школы мышления

Образовательный процесс в СССР строился на жестком авторитете учителя и полном отсутствии пространства для критического мышления. Выражение "звонок для учителя" и невозможность оспорить оценку или мнение преподавателя приучали детей к беспрекословному повиновению.

Свое мнение не поощрялось — оно воспринималось как опасное отклонение. Учеников заставляли зазубривать большие массивы информации, часто идеологизированной и переписанной в угоду партийной линии. Особенно это касалось истории, филологии и философии, где вместо полноценных знаний изучались труды Маркса, Энгельса и Ленина.

Унификация как норма

Советская школа системно стремилась сделать всех одинаковыми. Это проявлялось не только в учебных программах, но и во внешнем виде. Обязательная форма, жесткие требования к прическам и запрет на любые проявления самовыражения имели целью стереть индивидуальность.

Тех, кто не вписывался в образ "образцового пионера", подвергали публичному осуждению. Успешность и перспективы часто зависели не от знаний, а от активности в пионерских и комсомольских организациях и демонстративной лояльности к системе.

Миф о великих достижениях

Анализ показывает, что многие достижения, которыми гордился СССР — в частности в науке и космической отрасли, — были результатом работы специалистов, получивших образование еще в дореволюционный период или формировавшихся вне рамок жестких советских программ.

Сами же образовательные программы были перегружены второстепенными предметами и почти не учитывали индивидуальные способности ребенка. Престиж профессии учителя также является частью мифа: их зарплаты в среднем были на 15% ниже средних по стране, а сельские педагоги часто зависели от доброй воли местных колхозов.

Настоящая цена советского образования

Главная потеря, которую нанесла советская образовательная система, — это потеря свободы выбора. Она воспитывала удобного исполнителя для командно-административной экономики, но оказалась беспомощной, когда ее выпускники столкнулись с реальностью 1990-х годов.

Ностальгия по "бесплатному образованию" игнорирует главное: за знания приходилось платить годами принудительного труда, отсутствием права на собственный путь и сломанной индивидуальностью. Именно эта цена чаще всего остается за пределами ностальгических воспоминаний.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube канал "Хмаринка HISTORY"

"Хмаринка HISTORY" — это украинский YouTube-канал, посвященный истории Украины и ее народов. Канал предлагает видео, которые рассказывают об истории земель современной Украины, украинского народа и других национальностей, проживающих на территории Украины. Аудитория канала — более 56 тысяч пользователей.

Видео на канале охватывают различные исторические темы, включая анализ советских мифов, языковую политику, фигуры украинских деятелей, а также события, которые формировали национальную идентичность. Канал отличается доступной подачей материала, критическим подходом к историческим нарративам и популяризацией украинской истории среди широкой аудитории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Советский Союз интересные новости образование
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

13:40Фронт
Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

13:10Регионы
РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:38Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Назывался в честь киллера и агента КГБ почти 50 лет - что это за город Украины

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Назван судьбоносный месяц для Украины: когда закончится война

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Последние новости

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

13:49

"Вынуждена была уйти": предательниц Повалий и Лорак оправдал известный певец

13:40

Герасимов заявил о "захвате" Купянска-Узлового: в ЦПД рассказали правду

Реклама
13:39

Гороскоп на завтра 28 января: Водолеям - сюрприз, Девам - новый поворот

13:26

Возле Чернобыля заметили стадо одичавших коров: как выживают в зимних условияхФото

13:10

Трагедия в Черкасской области: четверо полицейских погибли при задержании убийцы

12:54

Почему опытные водители держат в авто уксус: хитрость, которая спасает зимой

12:38

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

12:34

Станет легче платить: эксперт оценила, когда зарядка электрокаров подешевеет

12:30

"Там все отказало": Иво Бобул раскрыл, что привело Степана Гигу к смерти

12:14

Что не так с легендарной "Докторской" колбасой: правда из архивов

12:10

Почему 28 января нельзя убивать пауков и тараканов: какой церковный праздник

11:46

Тепло до +2°С надвигается на Полтаву: когда холод покинет область

11:45

Свитолина разгромила третью ракетку мира и вышла в полуфинал Australian Open

Реклама
11:33

"Как я люблю": Галкин пошел на перевоплощение ради Пугачевой

11:33

Разрушенные дома и раненые дети: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФото

11:22

Почему в Одессе нет света: РФ атаковала энергообъект ДТЭК, разрушения колоссальные

11:15

РФ собирает силы для наступления: военный назвал два города, которые под угрозой

11:09

Когда учителя получат повышенную зарплату: министр образования назвал срок

10:31

Мужчина заказал iPhone на Temu и был готов к худшему — результат сильно удивилВидео

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

10:24

"Не хотел детей с ней": Иво Бобул эмоционально высказался о браке с Сандулесой

10:09

Гарантии безопасности в обмен на Донбасс: СМИ узнали об условиях США для Украины

10:05

Франция блокирует закупку: страны ЕС борются за передачу Украине Storm Shadow

09:09

Пять знаков зодиака, которые не могут жить без сада и огорода

09:06

Новый график отключений для Одессы и области: когда не будет света 27 январяФото

08:59

РФ атаковала Львовскую область: под удар попала инфраструктура, что известно

08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 января (обновляется)

08:45

Свидание с Тиной: Кароль заинтриговала признанием о личной жизни

08:38

Германия не будет передавать Украине Patriot: Писториус объяснил позицию по ПВО

08:29

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

В Украине введены аварийные отключения: как отключают свет 27 января

08:10

Как РФ завязла в войне против Украинымнение

08:08

Отключение света в Украине — графики на 27 января (обновляется)

Реклама
08:00

Прогремели десятки взрывов: беспилотники атаковали Краснодарский край и Курск

07:56

Из мальчика в юношу: сын Максима Галкина превращается в мини-копию отца

06:52

Дроны ударили по Одессе, разрушен жилой дом, под завалами могут быть людиФотоВидео

06:10

Чего хочет добиться Путинмнение

05:55

Вслед за Анджелиной Джоли: звезда "Сумерек" покидает Голливуд

05:23

Гора вкусного печенья без муки за 25 минут: рецепт из четырех ингредиентов

04:55

5 очень строгих запретов: что нельзя делать в праздник 27 января

04:30

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке суриката в шляпе за 49 секунд

03:30

Как выбрать качественный диван: пять главных признаков надежной мебели

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять