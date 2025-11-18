Замена людей в окружении Путина: известно, кто может попасть в немилость диктатора

Пономарев сказал, что в России есть люди, которых Путин боится трогать.

В военном блоке страны-агрессора России постоянно происходят какие-то перестановки. Но они только убеждают диктатора Владимира Путина в том, что любые замены - это замена шила на мыло. Об этом в интервью Главреду рассказал российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

По его словам, у Путина нет большой мотивации что-то радикально менять, так как он не видит никакого прогресса.

"Да, Герасимов выглядит достаточно "деревянным", раздражения к нему много. Он постоянно выдает желаемое за действительное в докладах. Но, по моему мнению, Путин относится к этому, как к рыбацким историям: в этом жанре, мол, принято немного приукрашивать. И хотя у него уже было немало причин наказать Герасимова за дезинформацию, он этого никогда не делал. Поэтому не факт, что он вдруг сделает это сейчас", - подчеркнул он.

В то же время, Пономарев добавил, что в экономическом блоке - обратная ситуация. По его мнению, Путин боится что-то трогать там.

"Он (Путин, - ред.) относится к этим людям как к "заклинателям змей", которые удерживают на плаву и спасают его экономику. Одно дело - пиар вокруг их деятельности, другое - реальные кадровые перестановки. Многие люди уже два года подряд "клюют" Набиуллину, но Путин ее не трогает именно потому, что понимает: она удерживает стабильность валюты. А критика даже выгодна - пусть лучше критикуют Набиуллину, чем критикуют Путина. Поэтому никаких решений он не принимает", - говорит экс-депутат Госдумы РФ.

Он также считает, что весь экономический блок правительства РФ сейчас находится в полном иммунитете.

"Когда они справятся с задачей стабилизации ситуации и их важность снизится, тогда, возможно, кого-то Путин и заменит", - подытожил Пономарев.

Сообщения об отставке Лаврова

В CNN сообщали, что отсутствие главы российского МИД Сергея Лаврова на последнем заседании Совета безопасности РФ вызвало настоящий информационный взрыв и слухи о его отставке.

Интригу добавил и тот факт, что Лавров не возглавит делегацию России на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него Путин поручил представлять страну своему советнику, заместителю руководителя Администрации президента Максиму Орешкину.

В то же время, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков поспешил заверить, что все заявления о возможной отставке Лаврова являются "ложными".

Кадровые перестановки в России - что известно

Как сообщал Главред, Путин не спешит менять Лаврова из-за своего консерватизма и нежелания усложнять кадровые перестановки, ведь замена министра иностранных дел требует продуманного плана и создает цепную проблему для других ключевых должностей.

Также известно, что в российских политических кулуарах все активнее говорят о возможном увольнении Герасимова, которого все чаще называют виновным в отсутствии обещанных результатов на фронте.

Кроме того, давний союзник Владимира Путина и единственный представитель администрации Кремля, который выступил против полномасштабной войны с Украиной, Дмитрий Козак подал заявление об увольнении с должности заместителя главы администрации президента по собственному желанию.

О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

