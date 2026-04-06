Удары по нефтяной инфраструктуре РФ сократили доходы на $1 млрд за неделю – FT

Пять последних атак на нефтяные терминалы РФ в Балтийском море стоили российским экспортерам энергоресурсов около $970 млн доходов в неделю.

Удары по терминалам РФ на Балтике нанесли крупный ущерб

Серия атак на ключевые нефтяные терминалы России в Балтийском море привела к значительным финансовым потерям. По данным Financial Times, российские экспортеры энергоресурсов недополучают около $970 млн еженедельно.

Несмотря на то что доходы Москвы от продажи нефти остаются высокими на фоне ситуации на Ближнем Востоке, удары по крупнейшим портам - Приморску и Усть-Луге - существенно повлияли на экспорт. Эти терминалы обеспечивают более 40% морских поставок российской нефти.

По информации западных источников, только в Приморске в результате атак было уничтожено нефти примерно на $200 млн.

Серьезные потери зафиксированы и в Усть-Луге, через которую проходит около 8% мировых поставок нефти. После ударов в конце марта объемы экспорта через этот порт сократились примерно на 70%.

Собеседники издания отмечают, что эффективность атак свидетельствует о росте возможностей украинских дальнобойных беспилотников, которые, вероятно, опережают российские разработки в этой сфере.

Хотя в России создана многоуровневая система защиты инфраструктуры, эксперты сомневаются в ее способности эффективно противостоять таким ударам.

Дополнительной проблемой для бизнеса стало то, что предприятия вынуждены самостоятельно финансировать защиту от дронов. Один из предпринимателей сообщил, что потратил на эти цели не менее 1,5 млрд рублей (около $19 млн).

Как отмечает издание, ранее продукция атакованных объектов использовалась для обеспечения топливом и компонентами военных нужд.

Несмотря на попытки оперативно восстановить атакованные объекты, полноценная работа поврежденных терминалов остается невозможной в краткосрочной перспективе. По оценкам, ремонт в Усть-Луге займет не менее месяца, тогда как восстановление разрушенных резервуаров может растянуться на несколько месяцев.

Удары по НПЗ — что известно

В ночь на 2 апреля дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в Уфе (столица Башкортостана).

В ночь на 29 марта возник пожар в порту Усть-Луга Ленинградской области в результате удара беспилотников.

Как сообщал Главред, 28 марта неизвестные беспилотники нанесли массированный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в городе Ярославль. На территории предприятия вспыхнули масштабные пожары.

В ночь на 26 марта дроны атаковали промзону Киришского НПЗ в городе Кириши Ленинградской области РФ. Это один из ключевых заводов России (-20 млн т/год), настроенный на производство дизеля и экспорт.

Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

