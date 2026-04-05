США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

Китай не будет предлагать Украине капитуляцию, потому что это невыгодно ему самому, считает Владимир Фесенко.

Китай может сыграть роль в урегулировании в Украине

Главное из заявлений Фесенко:

Китай может быть приемлемым вариантом в качестве посредника

Вряд ли Пекин предложит Украине вариант сдачи территорий

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прокомментировал вопрос о том, насколько безопасен для Украины Китай в качестве главного посредника в переговорах о мире.

"Если Китай будет исходить из позиции прекращения огня, то это для нас абсолютно приемлемый вариант. Если Китай, как Трамп сейчас, будет предлагать нам мир, в котором доминируют российские позиции, в частности, если будет настаивать на признании российскими оккупированных территорий, то это для нас, безусловно, будет неприемлемо", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Однако эксперт считает, что Китай не будет предлагать Украине подобные условия, потому что это невыгодно ему самому.

"Напомню, что Китай до сих пор не признал ни одну из оккупированных украинских территорий российской, даже Крым. Ни одну! Просто для Китая территориальный вопрос актуален. Поэтому я думаю, что китайцы не будут заставлять нас отдать Донбасс России, как сейчас это делают американцы. Пока что мы не знаем, какой будет позиция Китая. Он держится в стороне от переговорного процесса, пока ключевую роль в нем играют американцы", - добавил Фесенко.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

