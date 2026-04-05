США спасли второго пилота из сбитого в Иране самолета: Трамп сделал заявление

- Один из источников охарактеризовал операцию как "поиск иголки в стоге сена"
- Дональд Трамп подтвердил спасение пилота
Американские силы провели успешную операцию по спасению второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном. Об этом сообщает издание Axios, а также подтвердил президент США Дональд Трамп.
По информации источников, офицер по системам вооружения получил ранения после катапультирования, однако сохранил способность передвигаться и более суток скрывался в горной местности на юго-западе Ирана. Всё это время продолжалась напряжённая гонка между США и Ираном за его обнаружение.
Отмечается, что после катапультирования оба члена экипажа смогли установить связь друг с другом. Пилота удалось эвакуировать уже через несколько часов, тогда как поиски второго военнослужащего заняли более суток.
Собеседники Axios утверждают, что накануне спасения ЦРУ развернуло дезинформационную кампанию внутри Ирана, распространив сведения о якобы уже проведённой наземной эвакуации. Параллельно разведка задействовала свои специальные возможности для установления точного местоположения офицера.
Один из источников охарактеризовал операцию как "поиск иголки в стоге сена". После получения координат Пентагон и руководство страны оперативно согласовали проведение спасательной миссии. За её ходом следили из ситуационного центра Белого дома.
Трамп подтвердил спасение пилота
Президент США Дональд Трамп подтвердил спасение пилота в социальных сетях, назвав его "одной из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США".
"Этот военнослужащий оказался в тылу противника, в горах Ирана, где его преследовали враги... По моему приказу были направлены десятки самолетов, оснащенных самым мощным вооружением, чтобы эвакуировать его. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке", - написал Трамп.
Он напомнил, что накануне был спасен еще один пилот, и тот факт, что обе операции прошли без потерь и даже без раненых, "подтверждает полное господство США в воздухе над Ираном".
Как долго продлится война с Ираном – мнение эксперта
Политический аналитик, военнослужащий Виктор Андрусив говорил, что война в Иране может длиться годами, даже десятилетиями. Но ключевой вопрос – насколько она будет глобальной.
По его мнению, глобальная фаза может длиться не дольше одного-трех месяцев.
Он также не исключил, что даже в течение месяца она завершится на глобальном уровне, но локальные противостояния могут сохраняться.
Операция США в Иране — что известно
Как сообщал Главред, по данным источников, президент США Дональд Трамп допускает завершение войны с Ираном даже без разблокирования Ормузского пролива.
28 марта сообщалось, что Иран нанес ракетный удар по авиабазе "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего пострадали 12 американских военнослужащих, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
1 апреля Трамп заявил, что война США против Ирана продлится еще две-три недели. Соединенным Штатам уже удалось сменить власть в стране, а также Тегеран не будет иметь ядерного оружия.
Об источнике: Axios
Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
