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Зеленый щит против тараканов: 6 комнатных растений, которые прогонят вредителей

Дарья Пшеничник
3 июля 2026, 13:33
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Репеллентные свойства растений напрямую зависят от их здоровья: чем лучше себя чувствует растение, тем сильнее его аромат.
Зеленый щит против тараканов: 6 комнатных растений, которые прогонят вредителей
Какие комнатные растения не переносят тараканов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие растения отпугивают тараканов
  • Как можно предотвратить появление тараканов

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С наступлением тепла украинцы все чаще сталкиваются с нежелательными "гостями" на кухнях и в ванных комнатах. Высокая влажность, крошки на столе и микротрещины в плинтусах - идеальные условия для размножения тараканов. Однако не спешите покупать агрессивные химикаты.

Альтернативным, экологичным, а главное - эстетичным решением могут стать обычные ароматические растения. Их запах, приятный для людей, является настоящим кошмаром для насекомых, пишет Ecologia verde.

Эксперты назвали шесть растений-союзников, которые создадут надежный природный барьер в вашем доме.

Топ-6 природных репеллентов для дома

  1. Лаванда (естественное успокоение и защита)
    Аромат лаванды действует на тараканов как отпугиватель. Максимальный эффект достигается во время цветения. Она прекрасно себя чувствует на окнах, балконах и у входа в кухню, создавая первую линию обороны.
  2. Мята (удар по сенсорной системе насекомых)
    Резкий и свежий ментоловый запах буквально дезориентирует тараканов. Мята быстро растет, поэтому ее аромат постоянно обновляется. Идеальные места - подоконники на кухне или в ванной комнате. Контролируйте рост мяты, ведь она способна быстро "захватить" соседние горшки.
  3. Лавр (кулинарная классика против вредителей)
    Живой лавр в горшке может расти годами, если ему хватает света. Его специфический запах отпугивает насекомых от мест хранения еды. Размещайте его возле кладовых или кухонных шкафов.

  1. Цитронелла (цитрусовый блок)
    Известная как враг комаров, цитронелла не менее эффективна и против тараканов благодаря своим эфирным маслам. Растение любит тепло и много света, поэтому зимой его стоит беречь от морозов. Лучшее место - дверные пороги и подоконники.
  2. Рута (традиционный оберег дома)
    Это выносливое растение обладает чрезвычайно сильным запахом, который усиливается под прямыми солнечными лучами. Из-за специфического аромата руту лучше держать на открытых балконах, террасах или наружных подоконниках, чтобы перекрыть насекомым путь с улицы.
  3. Эвкалипт (интенсивная свежесть) Насыщенный аромат эвкалипта делает помещение непривлекательным для вредителей. Поскольку растение может достигать внушительных размеров, его рекомендуют выращивать в больших вазах у входной двери или в хорошо проветриваемых комнатах.

Как заставить "зелёное оружие" работать на 100%

Репеллентные свойства растений напрямую зависят от их здоровья: чем лучше себя чувствует растение, тем интенсивнее его аромат. Чтобы они действительно работали, соблюдайте простые правила ухода:

  • Не переувлажняйте почву: особенно это касается лаванды и руты, которые не переносят застоя воды.
  • Обеспечьте свет и воздух: растениям нужно качественное освещение (но без сильных ожогов) и регулярное проветривание комнаты.
  • Своевременно обрезайте: это стимулирует появление новых листьев и усиливает выделение эфирных масел.

Золотое правило профилактики от тараканов

Следует отметить, что сами по себе растения не смогут ликвидировать уже имеющееся масштабное заражение, но они являются идеальным и безопасным профилактическим средством.

Чтобы усилить действие природных защитников, сочетайте их с базовыми правилами гигиены:

  • Своевременно убирайте остатки еды и жира на кухне.
  • Следите за сухостью под раковинами и в ванной комнате (тараканы не живут без воды).
  • Загерметизируйте щели в стенах и полу.

Для усиления эффекта разложите сухие листья лавра или лаванды непосредственно внутри кухонных шкафчиков. Помимо борьбы с вредителями, такой зеленый уголок подарит вашему дому постоянную свежесть, уют и прекрасный интерьерный вид.

Зеленый щит против тараканов: 6 комнатных растений, которые прогонят вредителей
Как предотвратить появление тараканов / Инфографика: Главред

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Об источнике: EcologiaVerde

EcologíaVerde - это известный испаноязычный цифровой журнал и образовательная платформа, полностью посвященная экологии, защите окружающей среды и устойчивому образу жизни. Ресурс публикует доступные научно-популярные материалы о флоре и фауне, экосистемах, проблемах глобального потепления, а также делится практическими советами по экологическим привычкам, переработке отходов и органическому садоводству. Проект ориентирован на широкую аудиторию и, помимо текстового сайта, имеет популярный YouTube-канал с познавательными видео, которые помогают людям со всего мира уменьшать свой экологический след и жить в гармонии с природой.

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