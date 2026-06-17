В магазинах Украины обнаружили опасный товар — как он выглядит

В Госпродпотребслужбе предупредили об опасной детской игрушке, которая не соответствует требованиям безопасности и может представлять угрозу.

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В магазинах обнаружили опасный товар — как он выглядит / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В Черкасской области обнаружили опасную детскую игрушку бренда Limo Toy

Проверка показала, что товар быстро воспламеняется и полностью сгорает

Предприятию запретили продавать эту продукцию

В Черкасской области обнаружили детскую игрушку, которая может представлять серьезную опасность для здоровья и безопасности детей. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

"Специалисты управления по защите прав потребителей и контролю за регулируемыми ценами Главного управления Госпродпотребслужбы в Черкасской области в ходе плановой проверки выявили продукцию, не соответствующую требованиям нормативных документов и представляющую потенциальную опасность", — говорится в сообщении. видео дня

Специалисты сообщили об опасной детской игрушке "Собака (в переноске) с косточкой" торговой марки Limo Toy (арт. 100К-Т-3).

В ходе проверки было установлено, что продукция не содержит необходимых предупреждений на украинском языке о безопасном использовании, а маркировка ограничивается лишь возрастным символом без обязательных предостережений, в частности о запрете использования детьми до 36 месяцев.

Кроме того, скорость распространения пламени по поверхности игрушки превышает допустимые нормы, а во время испытаний после контакта с открытым огнем она полностью загорелась и сгорела.

/ Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области﻿

В Госпродпотребслужбе предупредили, что такая продукция может вызвать термические ожоги у детей, которые потребуют стационарного лечения. По результатам проверки субъекту хозяйствования запретили реализацию этой игрушки и обязали изъять ее из оборота.

"Рекомендуем воздержаться от использования указанной игрушки", — резюмировали в Госпродпотребслужбе.

Опасные товары в магазинах — последние новости по теме

В Госпродпотребслужбе сообщали об изъятии более 4,5 тысячи опасных детских игрушек в Украине за девять месяцев, что в три раза больше, чем в прошлом году. В то же время более 1,5 тысячи таких товаров уже начали приводить в соответствие с требованиями безопасности.

Также ранее в Харькове произошли случаи, когда детей госпитализировали из-за проглоченных монет из опасных игрушек, и медики смогли спасти детей без оперативного вмешательства. Такая ситуация вызвала беспокойство у общественности и экспертов, поскольку она в очередной раз подтверждает необходимость тщательного контроля за игрушками на рынке.

Как ранее сообщал Главред, в Госпродпотребслужбе призвали украинцев быть осторожными с товарами, содержащими опасные вещества, в частности из-за выявленных превышений содержания свинца и кадмия в стеклянных чашках из Китая, которые продаются в магазинах. Такая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья, и ведомство активно сотрудничает с международными партнерами для изъятия опасных товаров из оборота. Предупреждение касается игрушек, которые могут вызвать не только травмы, но и отравление.

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Об источнике: Госпродпотребслужба Госпродпотребслужба — это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя. Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

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