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Дети массово попадают в больницу: в Украине продают опасные игрушки

24 января 2022, 17:43

Сообщается, что всех малышей медики смогли спасти.

дети, больница
Дети попали в больницу / УНИАН

В Харькове за два дня в больницу попало сразу трое детей из-за опасных игрушек.

Как сообщает ТСН, все они проглотили монеты, которые были в игрушках.

Изначально к медикам обратились родители 6-летнего ребенка. Они жаловались на непрерывный кашель у малыша. Мальчика забрали в больницу и во время обследования обнаружили застрявшую в трахее монету.

После этого в медучреждение были госпитализированы и другие дети - двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Они тоже проглотили монеты, но у них они уже были в желудке.

Всех малышей медики смогли спасти - посторонние предметы изъяли с помощью эндоскопа, без хирургического вмешательства.

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Сейчас дети находятся под наблюдением врачей и уже через сутки их смогут выписать домой.

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Как сообщал Главред, 41-летняя жительница Никольского (Донецкая область) сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Правоохранители начали их поиск.

Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб.

Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка. За такое преступление УК Украины предусмотрено пожизненное заключение.

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