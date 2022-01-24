Дети массово попадают в больницу: в Украине продают опасные игрушки

Сообщается, что всех малышей медики смогли спасти.
В Харькове за два дня в больницу попало сразу трое детей из-за опасных игрушек.
Как сообщает ТСН, все они проглотили монеты, которые были в игрушках.
Изначально к медикам обратились родители 6-летнего ребенка. Они жаловались на непрерывный кашель у малыша. Мальчика забрали в больницу и во время обследования обнаружили застрявшую в трахее монету.
После этого в медучреждение были госпитализированы и другие дети - двухлетняя девочка и четырехлетний мальчик. Они тоже проглотили монеты, но у них они уже были в желудке.
Всех малышей медики смогли спасти - посторонние предметы изъяли с помощью эндоскопа, без хирургического вмешательства.
Сейчас дети находятся под наблюдением врачей и уже через сутки их смогут выписать домой.
Читайте такжеВ Украине обнаружили опасные детские игрушки в популярном магазине
Как сообщал Главред, 41-летняя жительница Никольского (Донецкая область) сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Правоохранители начали их поиск.
Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб.
Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка. За такое преступление УК Украины предусмотрено пожизненное заключение.
Читайте также:
- "Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки
- В Донецкой области дети продали игрушку и сбежали от отчима-тирана
- В Украине обнаружили 4,5 тыс. опасных детских игрушек