"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки

Ребенок попал в больницу / Reuters

В Виноградове Закарпатской области ребенок получил химические ожоги из-за игрушки. Как рассказала мама ребенка, мальчик раскусил ее.

По словам матери, ее 4-летний сын ранее в рот ничего запрещенного не брал. Однако решил раскусить игрушку, внутри которой была жидкость.

"Жидкость внутри обожгла слизистую рта. Он начал сильно плакать, пытаясь смыть, но безрезультатно. Проглотить не мог даже противоаллергический сироп. Буквально за 2-3 мин началось слюноотделение и ребенок не мог сказать ни слова. Рот начал отекать", — отметила мать мальчика Анна Яркина.

По словам родителей, они моментально обратились к врачу.

"Мы живем напротив больницы, поэтому быстро обратились к врачу. Ребенка прокололи и все закончилось хорошо. Если вы покупаете подобные игрушки, не сводите глаз с ребенка. Будьте внимательны и осторожны", — призывает мать ребенка.

Реклама

Читайте такжеПроглотил громадный болт: в Днепре годовалого малыша едва спасли от смерти врачи

Напомним, ранее, 18 сентября, 41-летняя жительница Никольского (Донецкая область) сообщила, что пропали ее 10-летняя дочь и 7-летний сын. Правоохранители начали их поиск.

Брата и сестру нашли мертвыми дома в старом сундуке. Семья, в которой воспитывались дети, была на учете соцслужб.

Правоохранители квалифицировали преступление как умышленное убийство малолетнего ребенка. За такое преступление УК Украины предусмотрено пожизненное заключение.