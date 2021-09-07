Угроза для жизни: мужчина проглотил мобилку, медики извлекали ее по частям

В Косово у мужчины из желудка доставали телефон / Скриншот

В Косово 33-летний мужчина по неизвестным причинам целиком проглотил целиком старый мобильный телефон Nokia 3310. Через четыре дня ему стало плохо, и он вынужден был обратиться к медикам за помощью, рассказал руководитель медицинской бригады Скендер Теляков на своей странице в Facebook.

Мужчине сделали рентген и на снимке действительно обнаружили мобильный телефон с кнопками.

Хирургам пришлось провести сложную операцию и разделить телефон на три части с помощью эндоскопии. Посторонний предмет был слишком большим, чтобы желудок мог его переварить. Тем более, пациент был в опасности – аккумуляторная кислота могла вытечь и спровоцировать сильное отравление.

Стоит отметить, что хирурги справились с операцией без разрезания желудка. Все части телефона достали с помощью эндоскопа. Операция прошла успешно, без осложнений и пациент чувствует себя хорошо.

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С какой целью он проглотил мобильный телефон – он врачам не рассказал.

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