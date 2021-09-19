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На Донетчине двух детей нашли мертвыми в старом сундуке: в полиции рассказали резонансные детали

19 сентября 2021, 15:48

Как оказалось, семья состояла на учете в социальных службах.

  • Дети умерли в сундуке
    Дети умерли в сундуке facebook
  • Дети умерли в сундуке
    Дети умерли в сундуке facebook
  • Дети умерли в сундуке
    Дети умерли в сундуке facebook

В Донецкой области в селе Никольское произошла страшная трагедия. Мать обратилась в полицию и сообщила об исчезновении малолетних дочери и сына.

Впоследствии их нашли в старом сундуке без признаков жизни.

Как рассказали в полиции Донецкой области, женщина обратилась к стражам порядка 18 сентября в 18:30. Она с мужем поехали работать на поле, а когда вернулись, 10-летней дочери и 7-летнего сына нигде не было.

"41-летняя мать уточнила, что дети находились в доме одни. В полиции пояснили, что эта семья состоит на учете в социальных службах. С родителями уже несколько раз проводили беседы из-за злоупотребления ими алкоголем и ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Однако случаев, когда дети убегали из дома, не было", - говорится в сообщении.

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После обращения матери в село прибыли правоохранители из Волновахи и Угледара. К поиску детей привлекли кинологическую службу, автомобильные патрули, наряды на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.

Правоохранители пообщались с соседями семьи и другими жителями села, проверяли заброшенные здания, недостройки, водоемы и лесополосы.

Детей нашли мертвыми в сундуке

После длительных поисков, правоохранители обратили внимание на старый сундук в одной из комнат дома.

"Детей нашли внутри без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Предварительно дело квалифицировали по статье об умышленном убийстве. Однако полиция рассматривает различные версии о гибели братика и сестрички.

По словам главы полиции в Донецкой области Артема Киська, дети, оставшись дома без взрослых, вероятно, сами залезли в сундук.

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"Якобы он захлопнулся на замок, когда они играли внутри. Причина смерти – асфиксия (удушение), вследствие нехватки кислорода", - отметил он.

Как ранее сообщали, в Черновцах на одной из улиц города произошла стрельба. Чудом в ней не пострадали дети. Двое водителей поссорились между собой и один из них внезапно начал стрелять.

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