В Черновцах неадекват расстрелял авто, в котором были 3 детей

Пострадали стекло и двери машины / НПУ

Жуткое зрелище в Черновцах. На одной из улиц города произошла стрельба. Чудом в ней не пострадали дети. Двое водителей поссорились между собой и один из них внезапно начал стрелять.

Как сообщает полиция Черновицкой области, случилось это вечером 17 сентября. Неадекватный водитель прибег к оружию несмотря на то, что в одной из машин находились трое детей 8, 14 и 15 лет. Также в салоне автомобиля-жертвы были двое взрослых.

Водитель Volkswagen Bora начал целиться в Daewoo Lanos. Все это происходило во время движения. После нескольких выстрелов в сторону окон пассажирской двери, нападавший спокойно поехал дальше.

В результате от выстрелов разбилось стекло передней и задней пассажирской двери справа.

Копы установили личность нападавшего: им оказался 22-летний буковинец. У злоумышленника изъяли пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра и автомобиль. Теперь ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее в Черновцах мужчина вызвал полицию из-за пугающей упаковки прищепок, заявив, что это - взрывчатка. Он позвонил в полицию и сказал, что в его квартиру проникли неизвестные. По его словам, они оставили в его жилище бомбу.