Смертельная авария под Черновцами: виновник сбежал с места ДТП

Девушку вырезали из машины / Скриншот

Жуткая автомобильная авария произошла под Черновцами. Из-за столкновения двух легковых машин скончалась 21-летняя пассажирка. Водитель-виновник скрылся с места ДТП.

Как сообщили в ТСН.Ранок во вторник, 17 августа, одна из машин на бешеной скорости вылетела на встречную полосу и въехала в другое авто. Из-за мощного удара, 21-летнюю пассажирку зажало в машине. Спасатели вырезали девушку из авто, но от полученных травм она скончалась на месте трагедии.

Кроме этого, водитель этого авто - 24-летний парень, получив тяжелые травмы, попал в больницу. А виновник смертельного ДТП скрылся с места аварии. Его разыскивает полиция.

Напомним, ранее в селе Мохнатин Новобелоуской ОТГ произошло жуткое ДТП. Легковой автомобиль въехал в частный дом. В ДТП погибли двое мужчин. Авария произошла вечером. Девушка 2003 года рождения, которая управляла транспортным средством, не справилась с управлением. Впоследствии машина влетела в частный дом.

Также ранее в селе Дымер под Киевом произошло смертельное ДТП. В аварии погибли два человека, в том числе ребенок - жители села Катюжанка.