В Донецкой области в старом деревянном сундуке нашли тела двух детей / Нацполиция

В ночь на 19 сентября в селе Никольское Волновахского района Донецкой области в доме правоохранители нашли тела двух детей - 10 и 7 лет.

Как сообщает издание Vesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах, накануне дети пропали. По словам родителей, в субботу рано утром они уехали по своим делам, оставив двух несовершеннолетних детей одних дома. Около 10 утра мать звонила детям, чтобы убедиться, что они дома.

Однако, около 18 часов, когда родители вернулись домой, то детей на месте не обнаружили, а их телефоны были отключены. По словам родителей, ранее дети место проживания сами не оставляли.

Позже дети были найдены мертвыми в деревянном сундуке в доме.

Как сообщил руководитель ГУНП в Донецкой области Артем Кисько на своей странице в Facebook, дети умерли мучительной смертью от нехватки воздуха.

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При осмотре дома правоохранители обнаружили трупы детей в старом сундуке, который стоял в одной из комнат. Полиция предполагает, что, оставшись одни, дети могли залезть в ящик, который захлопнулся на замок.

Установлено, что причина смерти – асфиксия, вследствие нехватки кислорода.

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