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Искали два дня: в Кременчуге обнаружили тело 8-летнего мальчика

11 июля 2021, 16:17
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Тело обнаружили в озере, на бывших артскладах.

Мальчика искали два дня / Нацполиция

В Полтавской области в городе Кременчуг нашли мертвым 8-летнего Анатолия Желабикова.

Мальчика искали со вчерашнего вечера.

Как сообщает районное управление полиции, тело обнаружили в озере, на бывших артскладах.

Отметим, в субботу, 10 июля, около 21:00 на линию 102 позвонила 38-летняя мама мальчика и сообщила о его пропаже возле озера.

Правоохранители и спасатели искали ребенка вчера и сегодня. Нашли его мертвым в воскресенье, 11 июля.

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Как сообщает полиция Полтавской области, 38-летняя мать мальчика сообщила, что не может найти своего 8-летнего сына Анатолия.

К поискам мальчика привлекли все подразделения полиции города Кременчуга, военнослужащих Национальной гвардии Украины, кинологов и экспертов полиции.

  • К поиску ребенка привлекли Нацгвардию
    К поиску ребенка привлекли Нацгвардию Нацполиция
  • К поиску ребенка привлекли Нацгвардию
    К поиску ребенка привлекли Нацгвардию Нацполиция
  • К поиску ребенка привлекли Нацгвардию
    К поиску ребенка привлекли Нацгвардию Нацполиция
  • К поиску ребенка привлекли Нацгвардию
    К поиску ребенка привлекли Нацгвардию Нацполиция
  • К поиску ребенка привлекли Нацгвардию
    К поиску ребенка привлекли Нацгвардию Нацполиция
  • К поиску ребенка привлекли Нацгвардию
    К поиску ребенка привлекли Нацгвардию Нацполиция

Утром, 11 июля, полиция начала прочесывать территорию, где отдыхал мальчик с родными.

Напомним, 7 июля полиция сообщила, что к ним обратилась женщина и сообщила о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2-х и 7 лет, и угрожает им расправой.

Мужчина связал детей скотчем и нанес маленькому мальчику несколько ножевых ранений в шею и спину.

В результате его действий пострадал 2-летний мальчик, которому мужчина причинил резаные ранения шеи и спины. Предварительно известно, что он ранил ребенка и сбежал.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, его состояние было критическое.

Он прятался на чердаке одного из заброшенных домов в том же поселке, где и произошло преступление.Полиция позже задержала нападавшего.

полиция
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