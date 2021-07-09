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"Я не хотел его убить": отчим, который изрезал ребенка под Днепром, сделал заявление в суде

9 июля 2021, 23:14

Он пояснил, что якобы пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы "поиграть с детьми".

Отчим изрезал ребенка / Нацполиция

Под Днепром суд избрал меру пресечения мужчине, который ранил ножом 2-летнего сына бывшей сожительницы, в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

28-летнего подозреваемого Сергея Федотова арестовали прямо в зале Софиевского районного суда.

"9 июля Софиевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", – сообщили в полиции.

Также следователи продолжают расследовать дело о нападении на ребенка. Предварительно задержанного подозревают в покушении на умышленное убийство, незаконном лишении свободы или похищении человека, предусматривающем пожизненное заключение.

В зале суда задержанный признал, что нанес ребенку ножевые ранения, но не может объяснить свой поступок.

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Он пояснил, что якобы пришел к своей бывшей сожительнице, чтобы "поиграть с детьми". Между ними началась ссора.

"Я ей говорю – "Ты знаешь, у меня бывает хромает психика, не доводи, пожалуйста". Но не получилось. Получился этот случай... Я результат сам вижу перед глазами, но объяснить действия не могу…", – сказал нападавший, передает РБК-Украина.

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Он сказал, что якобы не думал о побеге, когда прятался от полиции, а "сидел и не знал, что делать".

Также заявил, что якобы не хотел убить мальчика, потому что иначе сделать это ему бы ничего не помешало.

"Я не хотел его убить, если бы хотел – вставил бы нож поглубже", – жуткую реплику выдал Федотов.

Что известно о резне под Днепром

  • 7 июля полиция сообщила, что к ним обратилась женщина и сообщила о том, что ее бывший 28-летний сожитель закрылся в доме с ее двумя детьми 2-х и 7 лет, и угрожает им расправой.
  • Мужчина связал детей скотчем и нанес маленькому мальчику несколько ножевых ранений в шею и спину.
  • В результате его действий пострадал 2-летний мальчик, которому мужчина причинил резаные ранения шеи и спины. Предварительно известно, что он ранил ребенка и сбежал.
  • Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию, его состояние было критическое.
  • Он прятался на чердаке одного из заброшенных домов в том же поселке, где и произошло преступление.Полиция позже задержала нападавшего.
суд
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