В Украине обнаружили 4,5 тыс. опасных детских игрушек

Детские игрушки опасные для здоровья / Фото pixabay

В Украине за девять месяцев изъяли около 4,5 тысячи опасных детских игрушек. Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, инспекция провела 452 проверки и определила, что все изъятые товары не отвечают нормам законодательства.

1,5 тысячи товаров были отправлены на коррекцию - их сняли с продаж и начали приводить к установленным требованиям.

"Накануне Дня Святого Николая и новогодних праздников есть усиленный спрос на детские игрушки, поэтому сейчас важно держать вопросы их качества на особом контроле. В этом вопросе мы сотрудничаем с профильной ассоциацией — Общественным союзом "Украинская ассоциация индустрии игрушек", активно информирующая граждан о признаках качественных игрушек и помогающая выявлять некачественную продукцию", - отметила Председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

В Госпотребслужбе также отметили, что в 2020 году инспекторы провели 535 проверок детских товаров. При этом проблем с ними выявили 1,4 тысячи.

Напомним, ранее более 70 тысяч некачественных и опасных товаров обнаружили на прилавках украинских магазинов. С начала года Госпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок за обращениями потребителей.

Также ранее в Киевских супермаркетах появилось опасное мороженое с содержанием ядовитого вещества. Опасное мороженое было замечено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

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