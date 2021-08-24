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В Киеве продают опасные полуфабрикаты из Италии: что содержит продукция и кто производитель

24 августа 2021, 12:29
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В продукции превышен максимально допустимый уровень для оксида этилена.

пирожное
В Киеве обнаружили опасные полуфабрикаты и заготовки для выпечки из Италии / Фото pixabay.com

В столице Украины обнаружили опасные полуфабрикаты и заготовки для выпечки из Италии. В частности, в продукции превышен максимально допустимый уровень (MRL) для оксида этилена, информирует Главное управление ГППС в Киеве.

"Информируем по изъятию полуфабрикатов и заготовок для выпечки из Италии, содержащих стабилизаторную добавку из Франции, что превышает MRL для оксида этилена, которые экспортировались из Италии", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Оптовый поставщик продукции: Unigra srl, Conselice. Получатель в Украине: ООО "Мастер Мартини Украина". Компания зарегистрирована в столице.

В Госпотребслужбе в г. Киев предупредили операторов рынка, которые используют в производстве или осуществляют обращение вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее с производства (обращения) и проинформировать Главное управление службы о результатах и принятых мерах.

Ранее Главред уже писал, что в Киевских супермаркетах появилось опасное мороженое с содержанием ядовитого вещества. Опасное мороженое было замечено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Сообщается, что этот продукт производят в Румынии и в состав входит этиленоксид – яд, который негативно действует на теплокровных животных и человека. Он имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка была обнаружена в некоторых видах мороженого Mars.

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