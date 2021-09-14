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В украинских магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров: что продавали людям

14 сентября 2021, 13:23

Сумма штрафных санкций за продукцию, которая не отвечает нормам, составила более 22 миллионов гривен.

супермаркет
Украинцам продавали некачественную технику / УНИАН

Более 70 тысяч некачественных и опасных товаров обнаружили на прилавках украинских магазинов. С начала года Госпотребслужба провела почти полторы тысячи проверок за обращениями потребителей.

В результате – были выявлены товары, не соответствующие установленным требованиям. По данным Госпотребслужбы, с начала года предпринимателей нарушителей ведомство оштрафовало на более чем 20 миллионов гривен. А некачественную продукцию изъяли.

Чаще всего не соответствовали установленным требованиям:

  • электрические и электронные оборудования;
  • радиооборудования;
  • кабельные продукции;
  • игрушки;
  • моющие средства;
  • обувь и т.д.

"Мы фиксируем много обращений от потребителей относительно качества непродовольственных товаров, и меры, которые проводят наши специалисты, подтверждают наличие значительного количества несоответствующей продукции. Наша задача - чтобы на украинском рынке не было продукции, опасной для потребителей, ведь от этого зависит наше здоровье и здоровье наших детей", – рассказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Отмечается, что по продукции, которая не соответствует нормам, было принято 4339 ограничительных (корректирующих) мер (в 2020 году 2595). Сумма штрафных санкций составила более 22 млн грн (за аналогичный период 2020 8,5 млн).

Ранее Главред уже писал, что в Киевских супермаркетах появилось опасное мороженое с содержанием ядовитого вещества. Опасное мороженое было замечено в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Сообщается, что этот продукт производят в Румынии и в состав входит этиленоксид – яд, который негативно действует на теплокровных животных и человека. Он имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка была обнаружена в некоторых видах мороженого Mars.

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супермаркет магазины Госпотребинспекция новости Украины
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