Пентагон готовится к выводу всех войск США из Сирии: что происходит

Пентагон заявляет, что военная миссия в Сирии имеет целью ослабить террористическую группировку "Исламское государство".

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Почему США выводят свои войска из Сирии / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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Вывод войск США из Сирии оставляет принесет большую угрозу безопасности страны

Военная миссия в Сирии имеет целью ослабить террористическую группировку

Какие дальнейшие планы у США

Двое неназванных американских чиновников в сфере обороны сообщили, что Министерство обороны США разрабатывает планы вывода всех американских войск из Сирии.

Источники издания NBC News сообщили, что президент Дональд Трамп и приближенные к нему должностные лица недавно выразили заинтересованность в выводе американских войск из Сирии, что заставило Пентагон начать разработку планов полного вывода войск через 30, 60 или 90 дней.

видео дня

Новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Волц провел пятницу в штаб-квартире Центрального командования США в Тампе, штат Флорида.

В прошлый четверг на мероприятии для СМИ в Овальном кабинете репортер спросил Трампа о сообщениях, что он проинформировал израильское правительство о выводе американских войск из Сирии.

"Я не знаю, кто это сказал. Я имею в виду, я не знаю, кто это сказал, но мы примем решение по этому поводу. Мы не собираемся, мы не вовлечены в Сирию. Сирия - это их собственный беспорядок. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы были втянуты в каждую", - добавил Трамп.

Известно, что Трамп в 2019 году вывел большую часть американских войск, но впоследствии вернул их обратно. С тех пор американское присутствие в Сирии продолжается. В декабре Пентагон объявил, что в Сирии развернуто около двух тысяч военных, что более чем вдвое превышает количество, о котором военные говорили в течение многих лет - около 900.

Что известно о Трампе / Инфографика: Главред

Представитель Пентагона тогда назвал дополнительные 1100 военнослужащих "временными ротационными силами", которые находятся там от 30 до 90 дней, тогда как 900 были "основными" войсками, развернутыми там на срок около одного года.

Пентагон заявляет, что военная миссия в Сирии имеет целью ослабить террористическую группировку "Исламское государство" и поддержать местных партнеров, действующих там. К ним относятся Сирийские демократические силы, возглавляемая курдами коалиция ополченцев и повстанческих групп.

Представители оборонного ведомства предупреждают, что вывод американских войск из Сирии оставляет Сирийские демократические силы и угрожает безопасности более двух десятков тюрем и лагерей для беженцев, в которых находится более 50 тысяч человек, в том числе около 9 тысяч боевиков ИГИЛ.

США и Сирия - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США слили секретные данные разведки новым властям Сирии. Они касались угрозы со стороны террористической организации "Исламское государство". Этот обмен, по словам анонимного чиновника, начался примерно через две недели после прихода к власти повстанцев.

Владимир Путин может потерять военные базы в Сирии. Москва теряет надежду сохранить две военные базы в Сирии, которые позволяли ей влиять на Ближнем Востоке и в Африке, ведь переговоры с новым сирийским правительством зашли в тупик.

Аналитики ISW сообщили, что падение режима Асада является поражением Путина. Россия вмешалась в сирийский вопрос в 2015 году, чтобы защитить режим Асада. Быстрый крах режима Асада в Сирии - режима, который Кремль помогал поддерживать с 2015 года - является стратегическим политическим поражением Москвы.

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