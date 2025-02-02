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Новый военный союз РФ и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
2 февраля 2025, 19:37
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Новости Украины 02 февраля по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Новый военный союз РФ и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 2 февраля / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Россияне создали беспилотник-"убийцу" для морских дронов ВСУ: в ISW раскрыли угрозы

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты создали дрон, который способен поражать украинские военные морские беспилотники. Это может нивелировать доминирование Военно-морских сил ВСУ в Черном море.

Министерство обороны России 1 февраля сообщило, что Черноморский флот использовал беспилотник для уничтожения украинского военного морского дрона, говорится в отчете ISW.

видео дня

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: возник пожар, есть пострадавшие

Страна-агрессор Россия в очередной раз терроризировала ракетами и дронами украинские города. Известно, что поздно вечером, 1 февраля, армия РФ атаковала Слободской район Харькова ударным беспилотником. Дрон попал в здание частного предприятия. Информацию об ударе подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

Аналитики Института изучения войны сообщили, что оккупационные войска РФ 1 февраля продолжили наступательные операции в районе украинского плацдарма в Курской области, но не продвинулись.

Представитель украинской бригады, которая действует в Курской области, заявил, что россияне усиливают удары по региону с использованием управляемых планирующих бомб, передает ISW.

Драпатий отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий осудил инциденты убийств военнослужащих, работающих в территориальных центрах комплектования. Он считает это "красной линией, которую нельзя пересекать", написал командующий в своем Telegram.

Он подчеркнул, что украинцы не имеют права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины. По его словам, это "за гранью того, что можно терпеть".

Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

Враг продолжает терроризировать украинцев ракетами, ударными БпЛА и авиабомбами. Президент Владимир Зеленский проинформировал, что за неделю российские оккупанты выпустили по Украине почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Он подчеркнул, что Россия не остановится сама. Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию.

Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины

Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя, передает Европейская правда.

"Война отбросила Украину на 100 лет назад": Зеленский ответил на заявление Рубио

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что членство Украины в НАТО остается главной стратегической целью Киева и эффективной гарантией безопасности. Об этом он сказал в интервью Associated Press, передает "Европейская правда".

Он отметил, что без поддержки союзников любое соглашение с Россией только будет способствовать новой агрессии. По его мнению, вступление Украины в Альянс является не только оптимальным, но и наиболее экономически выгодным вариантом для партнеров, а также усилило бы позиции Трампа на международной арене.

Еще две категории получили "бронь" от мобилизации: кто в списке

В Украине все медицинские работники государственных и коммунальных учреждений, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100% бронирование от мобилизации. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 14.01.2025 № 36, в котором были внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

США начали переговоры с РФ: Зеленский впервые раскрыл детали и назвал угрозы

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью Associated Press, в котором высказался о перспективах войны, мирных переговорах и поддержке со стороны международных партнеров.

Также Зеленский затронул вопросы дипломатии, будущего страны и возможных сценариев развития событий.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Как можно избежать войны в Украине до 2030-х годов: Портников дал реальный прогноз

Журналист Виталий Портников спрогнозировал, что без уважения к военной службе украинское государство ждет судьба Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

Он вспомнил свой прогноз в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины, что это будет очень похоже на сирийский конфликт. Теперь мы знаем, как он закончился.

Удар РФ "Шахедом" по многоэтажке в Сумах: в больнице умер 18-летний юноша

В Сумах возросло количество погибших в результате вражеского удара 30 января по многоэтажному дому. В больнице скончался 18-летний парень, который находился в тяжелом состоянии. О горькой утрате сообщил и.о. городской голова Артем Кобзарь.

"Не надо быть наивными": генсек НАТО сделал заявление о победе Украины в войне

Генсек НАТО Марк Рютте заверил, что Украина не проиграет войну, хотя признал, что ситуация на фронте развивается в неблагоприятном направлении. В то же время он отметил необходимость усиления военной помощи Украине. Об этом он заявил в интервью немецкому Bild.

По его словам, несмотря на продвижение фронта в нежелательном направлении, Россия платит за это огромную цену - ежедневно теряя 1000-1500 солдат, которые погибают или получают тяжелые ранения. При этом, отметил Рютте, россияне не достигают своих стратегических целей.

"Глобальная угроза": Россия сформировала новый военный союз - что известно

Россия сформировала военный альянс для противостояния странам Запада, Украине и особенно Соединенным Штатам Америки. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Telegram по итогам интервью Associated Press.

По его словам, впервые за многие десятилетия Россия открыто объединилась с Ираном и Северной Кореей - не только в рамках тайных соглашений о поставках вооружений, но и непосредственно в войне. Иран обеспечивает Россию оружием, тогда как Северная Корея поставляет как вооружение, так и военный контингент.

Наступление на Белгород: Залужный предлагал провести неожиданную атаку - детали

Курская операция - одно из самых успешных контрнаступлений Сил обороны Украины. Однако, идею переноса боевых действий на территорию страны-агрессора командование рассматривало еще в 2022 году. Об этом рассказал генерал-майор Виктор Назаров, который был главным советником экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, в интервью BBC News Украина.

Зима возвращается: синоптик рассказала, в каких регионах завтра будет -4 и снег

Зима возвращается из короткого отпуска. В понедельник, 3 февраля, в некоторых регионах погода будет местами морозной и снежной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в понедельник в Украине ночью температура упадет до - 4°C градуса мороза, а днем ожидается от -2...+3 °C.

Путин изменил цели войны: известно, где оккупанты сконцентрируют свои усилия

За тактические успехи на фронте страна-агрессор Россия платит стратегическими потерями. Сейчас примерно один убитый или раненый россиянин приходится на каждый квадратный метр оккупированной территории. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала.

По его словам, россияне вышли на "плато возможностей" еще в конце декабря - начале января. Именно эта их определенная инертность и сопровождалась большими потерями.

Украину накрывает сильное похолодание: когда в регионы вернутся снегопады

Погода в Украине в течение ближайшей недели, с 3 по 8 февраля, будет похолодание. Местами ожидается снег и гололедица на дорогах. На погоду будет влиять холодный арктический воздух. В течение следующих дней температура воздуха будет постепенно снижаться.

На юге страны может быть снег с дождем. Холоднее всего будет в Карпатах, а теплее всего - в Крыму, Приазовье и в Одесской области. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"Проблемы для Украины": Зеленский назвал последствия попыток договариваться с РФ

Западные спецслужбы на протяжении всего конфликта пытались вести переговоры с Россией, что стало одной из причин задержки поставки дальнобойного оружия и систем Patriot. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press, передает Офис президента Украины.

Не только избиение: как РФ удерживает незаконно мобилизованных украинцев - ГУР

Российские оккупанты незаконно мобилизуют в свою армию украинцев с временно оккупированных территорий. С такими солдатами армия РФ ведет себя жестоко и применяет так называемую "дедовщину". Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Что будет, если Украина проиграет войну: доброволец из США удивил заявлением

В случае, если страна-агрессор Россия победит в войне против Украины, агрессия Кремля не ограничится нашей страной. Об этом заявил американский военный по имени Мюррей, который в 2022 году присоединился к Силам обороны Украины и стал командиром роты в Международном легионе при ГУР МО, в интервью Армия TV.

"Поджарили" десятки офицеров: ВСУ уничтожили командный пункт РФ - Зеленский

Украинские военные уничтожили центральный командный пункт РФ на Курском направлении. Благодаря этому удалось "задвохсотить" десятки российских офицеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP.

Президент отметил, что это произошло вчера, 1 января. Он назвал эту операцию "сильной".

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