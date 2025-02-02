'Проблемы для Украины': Зеленский назвал последствия попыток договариваться с РФ

Страны Запада на уровне спецслужб постоянно ведут непрямые переговоры с россиянами, что приводит к задержке поставок оружия для Украины, отметил Зеленский.

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Зеленский назвал последствия попыток договариваться с РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Зеленский:

Западные спецслужбы ведут переговоры с РФ

Попытки договориться между ними ведут к задержке в поставках вооружения Украине

Западные спецслужбы на протяжении всего конфликта пытались вести переговоры с Россией, что стало одной из причин задержки поставок дальнобойного оружия и систем Patriot. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press, передает Офис президента Украины.

"Я помню, как партнеры говорили о необходимости не делать определенные шаги, которые приведут к эскалации. Например, я очень долго "выбивал" возможность действовать дальнобойно, а мне этого не давали, потому что говорили, что это переход "красных линий". Что это такое? Мол, если Украина будет наносить удары вглубь РФ по военным целям, Россия может нанести какой-то ответный удар. Они угрожали ядерными и другими месседжами", - указал глава государства.

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По его словам, факт таких контактов подтверждает, что западные и российские разведки вели между собой диалог. Ведь иначе США или страны Европы не могли бы просто заявить, что удары по военным целям в глубоком тылу России могут вызвать ее ядерный ответ.

"Откуда они это взяли? Оно им приснилось? Нет. Они разговаривают", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что такая осторожность партнеров повлекла задержки в принятии ключевых решений и перерывы в поставках оружия, что приводило к потерям территорий и ослаблению обороны Украины.

"Так было с Air Defence, так было с Patriot. Я очень долго работал над тем, чтобы первые системы попали к нам. Даже передачу систем из Германии должны были согласовать США. То есть вопрос был точно не денег, а политического акцепта, политической воли", - подчеркнул президент.

Что известно о ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

Он напомнил, что в период, когда Украина имела инициативу на поле боя, успешно сдерживала врага, а уровень веры и мотивации в обществе был высоким, западные партнеры не предоставили необходимого количества вооружения.

В то же время он подчеркнул, что не обвиняет союзников, ведь Украина имеет и собственные вызовы. Однако это свидетельствует о постоянных переговорах, которые ведутся за кулисами. А переговоры означают компромиссы, а компромиссы - это своеобразная дипломатическая торговля, которая в конце концов направлена на то, чтобы несколько снизить интенсивность боевых действий.

В качестве примера он привел просьбу западных партнеров воздержаться от ударов по российской энергетике в ответ на ракетные атаки по украинской энергосети.

"Нам говорили: не делайте этого. Почему? Потому что сейчас можно найти какие-то моменты, немного тише, может, мы сможем как-то договариваться в будущем... Это свидетельствует о том, что всегда все о чем-то говорят. Но по моему мнению, все, что происходило за спиной Украины, не привело к желаемому результату", - подытожил Зеленский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия продолжает нести стратегические потери, несмотря на тактические успехи на фронте. По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, на каждый квадратный метр оккупированной территории приходится один убитый или раненый россиянин. Он отметил, что еще в конце декабря - начале января российские войска достигли предела своих возможностей, а их дальнейшая инертность привела к значительным потерям.

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