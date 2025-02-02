Не только избиение: как РФ удерживает незаконно мобилизованных украинцев - ГУР

Мобилизованные мужчины с временно оккупированных территорий Украины попадают в жесткие условия.

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Незаконно мобилизованные украинцы в армии РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Оккупанты незаконно мобилизуют украинцев с временно оккупированных территорий

Мобилизованные мужчины жалуются на ужасное и недостаточное питание

Это является очередным военным преступлением страны-агрессора

Российские оккупанты незаконно мобилизуют в свою армию украинцев с временно оккупированных территорий. С такими солдатами армия РФ ведет себя жестоко и применяет так называемую "дедовщину". Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

"Незаконно мобилизованные в ряды российских вооруженных сил мужчины с временно оккупированных территорий Украины попадают в присущие для армии захватчиков жернова жестокой "дедовщины"", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что еще осенью прошлого года проект Хочу Жить сообщал о 30 незаконно мобилизованных РФ лиц из оккупированных районов Херсонщины и Запорожья, которые попали в одну из воинских частей на территории захваченного Крыма.

"Сержантами для них россияне назначили выходцев с Кавказа, которые разжигают межэтническую вражду, систематически устраивают избиение незаконно мобилизованных с оккупированных украинских территорий, взрывают в казармах учебные гранаты, создают невыносимые условия пребывания, заставляют наблюдать за проведением намаза", - подчеркнули в ГУР.

Кроме того, незаконно мобилизованные мужчины жалуются на ужасное и недостаточное питание в таких казармах.

В ГУР также напомнили, что с 31 октября по 31 декабря прошлого года Россия принудительно мобилизовала около 300 мужчин с временно оккупированных территорий, что является очередным военным преступлением страны-агрессора.

Как РФ удерживает незаконно мобилизованных украинцев - видео:

Мобилизация в РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Главное управление разведки писало, что в 2025 году РФ планирует привлечь не менее 280 тысяч солдат. Мобилизовать будут в основном "спецконтингент" - лиц, которые находятся в местах лишения свободы, имеют судимости, долги или находятся под следствием.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман говорил, что сейчас в России преимущественно действует рекрутинговая мобилизация, когда люди подписывают контракт. Многие из них имеют минимальные знания о военном деле.

Кроме того, сообщалось, что россиян, которые сбежали от боевых действий в Курской области, будут мобилизовать, или привлекать к работам по поддержке армии в пунктах для беженцев, которые создала власть оккупантов.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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