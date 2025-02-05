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США может закачать свой газ в хранилища Украины: Сибига выдал неожиданное заявление

Юлия Закрепа
5 февраля 2025, 14:55обновлено 5 февраля, 15:35
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Украина обладает мощными подземными газовыми хранилищами.
США может закачать свой газ в хранилища Украины: Сибига выдал неожиданное заявление
Украина может предоставить свои хранилища для американского газа / коллаж: Главред, фото: МИД Украины, ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главные тезисы Сибиги:

  • Украина имеет мощные подземные газовые хранилища
  • Как произойдет усиление энергетической безопасности Европы

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа. Это позволит усилить энергетическую безопасность Европы.

"У нас круг общих интересов, взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть в том, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, в закупке LNG-газа в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, передает РБК-Украина.

видео дня

Сибига также добавил, что Украина обладает мощными подземными газовыми хранилищами. В чем, по его словам, также есть "общие точки для взаимовыгодного сотрудничества", усилив энергетическую безопасность Европы.

"... Потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для отыгрывания роли гаранта энергетической безопасности в Европе", - подчеркнул глава МИД.

Министр также заявил об общих интересах и возможностях для американского бизнеса, например, в реконструкции Украины.

"Это будет один из самых масштабных проектов этого столетия и, соответственно, одни из самых масштабных возможностей для наших союзников. Также безусловно замороженные активы, здесь тоже есть поле заинтересованности для их использования, в том числе для закупки оружия для нужд Украины", - добавил Сибига.

Новости США

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Европа готовится к переговорам с Украиной по транзиту газа. Европейская комиссия продолжит переговоры с Украиной о поставках природного газа в Европу и включит в эти переговоры Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о серьезной опасности из-за переговоров США с РФ без Украины. Страна-агрессор Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя.

США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня. В США считают, что выборы должны состояться особенно в случае заключения соглашения о перемирии. Келлог привел в качестве аргумента то, что большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны.

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