"Оказался мразью и живодером": обнародованы фото Шуфрича с мертвыми африканскими животными

В Сети появился снимок нардепа, в частности, с мертвым носорогом.
В Сети появились фото, на которых народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич запечатлен с оружием на фоне мертвых африканских животных.
Фотографии Шуфрича появились в Twitter-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты.
По его данным, нардеп охотился на африканских животных с помощью компании из США Thormählen & Cochran Safaris. На сайте компании также есть фото Шуфрича с мертвыми животными.
В Сети есть фото, на которых Шуфрич запечатлен с такими мертвыми животными: леопард, антилопа, гиена и носорог.
Интернет-пользователей возмутили фото нардепа с трупами животных. "Нестор Шуфрич оказался мразью и живодером…", - написал журналист Денис Казанский.
"Шуфрич развлекается... Мало его п*здили", - говорится в аккаунте Так себе слуга. "Нестор Шуфрич, народный депутат из партии Медведчука (политик Виктор Медведчук - Ред.). Это единственная дикое животное на этих фото", - считает активист Сергей Стерненко.
Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич усомнился в том, что на Донбассе есть войска Российской Федерации. До этого нардеп назвал "гастролерами" ветеранов антитеррористической операции, которые пытались препятствовать разведению войск в Золотом.