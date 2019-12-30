"Оказался мразью и живодером": обнародованы фото Шуфрича с мертвыми африканскими животными

В Сети показали фото Нестора Шуфрича с мертвыми африканскими животными / africatrophyhunting.com

В Сети появились фото, на которых народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Нестор Шуфрич запечатлен с оружием на фоне мертвых африканских животных.

Фотографии Шуфрича появились в Twitter-аккаунте Tigrenlion, который выступает за запрет спортивной охоты.

По его данным, нардеп охотился на африканских животных с помощью компании из США Thormählen & Cochran Safaris. На сайте компании также есть фото Шуфрича с мертвыми животными.

В Сети есть фото, на которых Шуфрич запечатлен с такими мертвыми животными: леопард, антилопа, гиена и носорог.

Интернет-пользователей возмутили фото нардепа с трупами животных. "Нестор Шуфрич оказался мразью и живодером…", - написал журналист Денис Казанский.

"Шуфрич развлекается... Мало его п*здили", - говорится в аккаунте Так себе слуга. "Нестор Шуфрич, народный депутат из партии Медведчука (политик Виктор Медведчук - Ред.). Это единственная дикое животное на этих фото", - считает активист Сергей Стерненко.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич усомнился в том, что на Донбассе есть войска Российской Федерации. До этого нардеп назвал "гастролерами" ветеранов антитеррористической операции, которые пытались препятствовать разведению войск в Золотом.