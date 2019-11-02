"На нары, чмошника, хочется прибить": "красную тряпку" Шуфрича распекли в Сети после слов о Донбассе

Шуфрича распекли в Сети из-за слов о Донбассе / скриншот из видео

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестор Шуфрич, который ранее назвал ветеранов АТО, которые в Золотом пытались препятствовать разведению войск, "гастролерами", опять отличился громким высказыванием.

Отметим, в эфире программы "Свобода слова" глава комитета по правам человека спросил у генерала Генштаба ООС, действительно ли на Донбассе присутствуют российские войска.

Добавим, что украинцев сомнение Шуфрича очень зацепило, и в соцсетях по этому поводу много говорят.

"Горько и больно , И я искренне пишу . Шуфрич для меня как "красная тряпка" для Добровольца , "человек" не стоящий ни одного слова порядочного и приличного ЧЕЛОВЕКА !", - убежден Александр Захаров.

"Шуфрич работая на Россию, как и его партия, сдаёт интересы Украины", - убежден Петр Петренко.

"Мразь шуфричка ещё не в тюряге???", - вопрошает некто под ником Алекса Шаман.

"Алекс Шаман та вы шо шуфрич вечный депутат. Он как и юлька уйдет на пенсию. И будет жить на содержании державы. Вот какие законы они для себя приняли. Мало того что находясь в раде как клещи на нашей шкуре. Все блага для себя любимых из бюджета. А народу дуля нищета голод холод геноцид. И надра принадлежащие народу они продают нам же в тридорога кровопийцы шкуродеры фашисты вас народ проклял!!", - ответила некая Вера.

"Шуфрича хочется прибить", - высказалась Евгений Лещинская.

"Какие же уроды шуфрич и белецкий", - высказался пользователь Сети.

"Бутусов - класс!!! Чётенько всё объяснил и Шуфричу пистон вставил отлично! Поддерживаю его мнение! Граница по межі, ров с крокодилами и линия Маннергейма! Эти территории - пока отрезанный ломоть! Никто их нам не отдаст. Это гангрена!", - добавил некто под ником Стан Сухоруков.

"Шуфрич , в Украине , действует как громоотвод . Любое его слово , воспринимается обществом , как враждебное , зачем приглашать этого чмошника в студию ?", - спросил Андрей Кулик.

"Шуфрич на нари, там ему место", - добавила Наталья Мишина.

Читайте также"В Донецке лучше": Шуфрич отличился скандальным заявлением о райской жизни в "ДНР"Напомним, ранее Нестор Шуфрич явился в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом – так он протестовал против решения Нацсовета по телерадиовещанию о лишении каналов Виктора Медведчука лицензии и назначении внеплановых проверок.