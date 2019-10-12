"Нестор, сейчас получишь": Шуфрич назвал участников АТО "гастролерами"

Нестор Шуфрич назвал экс-бойцов АТО "гастролерами" / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестор Шуфрич в прямом эфире поспорил с экс-депутатом от Свободы Юрием Михальчишиным после того, как назвал ветеранов АТО, которые в Золотом пытались препятствовать разведению войск, "гастролерами".

"Я связался с людьми, которые общались с нашими спецназовцами на блокпосту. Вы знаете, что их возмутило? Они пять лет стоят на линии разграничения. Пять лет. Они не вернулись домой. Потеряли своих друзей. И когда они увидели, что приехали гастролеры..." – сказал он в прямом эфире ток-шоу Народ против на телеканале ZIK.

Михальчишин на повышенных тонах ответил, что в Золотое приехали не "гастролеры", а ветераны войны.

"Какие гастролеры? Это офицеры Нацгвардии, которые были под Иловайском и Марьинкой. Нестор, сейчас получишь! Я тебе говорю. Это офицеры Нацгвардии с орденами за мужество. Какие гастролеры? Я прошу, чтобы о вопросе войны и мира говорили те, кто воевал, а не рассказывает о гастролерах", - заявил Михальчишин.

В ответ Шуфрич заявил, что был в зоне АТО гораздо больше раз, чем его оппонент.

"Я, кстати, там был точно больше, чем ты!" - сказал Шуфрич.

"Да ладно! Сколько ты там был?" - спросил Михальчишин.

"14 раз я там был", - заверил Шуфрич.

В итоге беседы Михальчишин попросил не называть ветеранов АТО гастролерами.

Напомним, Шуфрич явился в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом – так он протестовал против решения Нацсовета по телерадиовещанию о лишении каналов Виктора Медведчука лицензии и назначении внеплановых проверок.