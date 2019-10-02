"БДСМ от ОПЗЖ": Шуфрич явился в Раду с заклеенным ртом, в сети дали волю фантазии

Нестор Шуфрич пришел в Раду с заклеенным ртом / УНИАН

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа - За жизнь Нестор Шуфрич явился в Верховную Раду с заклеенным черной лентой ртом – так он протестовал против решения Нацсовета по телерадиовещанию о лишении каналов Виктора Медведчука лицензии и назначении внеплановых проверок.

Фото с Шуфричем на своей странице в Facebook выложил фотограф Ян Доброносов.

"У каждого своя акция протеста", - написал фотограф.

Нестор Шуфрич присоединился к молчаливой акции протеста / facebook.com/yan.dobronosov

Такой непривычный вид народного избранника вызвал немало шуток и ассоциаций с ролевыми играми и БДСМ-тематикой.

"50 оттенков Шуфрича", "БДСМ от ОПЗЖ", "Передайте пожалуйста Нестору, пусть так и ходит, ему очень идет", "А плетку, наручники и дубинку в машине забыл, садомазофако?", "О, ролевые игры пошли", "Шуфрич с элементами садо-мазо", "Когда забыл стоп-слово", "Это шо за БДСМ?", - шутили юзеры.

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