"В Донецке лучше": Шуфрич отличился скандальным заявлением о райской жизни в "ДНР"

Нестора Шуфрича восхитила "денежная" жизнь при боевиках "ДНР" / УНИАН

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич заявил о том, что экономические условия жизни людей на оккупированных Россией территориях Донбасса лучше, чем в Украине.

"Многие говорят, что в Донецке и Луганске соотношение стоимости жизни, доходов и расходов, несколько лучше, чем у нас", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Свою позицию он аргументировал тем, что на оккупированном Донбассе проживают 3 миллиона человек, которые "что-то делают, что-то производят и за счет чего-то живут".

"Машины там есть, машины заправляют, продукты и одежду покупают, значит есть деньги", - добавил Шуфрич.

Напомним, ранее активисты запустили отсчет времени, сколько дней не били Шуфрича.