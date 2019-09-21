"В Донецке лучше": Шуфрич отличился скандальным заявлением о райской жизни в "ДНР"

В Донецке и Луганске соотношение стоимости жизни, доходов и расходов лучше, чем в Украине, считает Нестор Шуфрич.
Народный депутат Украины Нестор Шуфрич заявил о том, что экономические условия жизни людей на оккупированных Россией территориях Донбасса лучше, чем в Украине.
"Многие говорят, что в Донецке и Луганске соотношение стоимости жизни, доходов и расходов, несколько лучше, чем у нас", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.
Свою позицию он аргументировал тем, что на оккупированном Донбассе проживают 3 миллиона человек, которые "что-то делают, что-то производят и за счет чего-то живут".
"Машины там есть, машины заправляют, продукты и одежду покупают, значит есть деньги", - добавил Шуфрич.
Напомним, ранее активисты запустили отсчет времени, сколько дней не били Шуфрича.