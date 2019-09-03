"Сколько дней не пи*дили клоуна Рады?": Шуфрич ответил своим хейтерам

Нейтор Шуфрич / скриншот

Скандальный народный депутат фракции Оппозиционная платформа - За жизнь глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич, которого ранее видели в объятиях критиковавшей его Виктории Сюмар, рассказал, что его не задевает критика хейтеров.

"... За 20 лет в политике ты нормально воспринимаешь такие вещи, если ты уважаешь даже мнение, которое не очень комплиментарно. В этом есть принцип свободы: каждый имеет право высказаться. Только я считаю, что надо воздержаться от оскорблений", - сказал Шуфрич.

При этом депутат уточнил, что спокойно относится и интернет-мемам относительно отсчета дней, в течение которых Шуфрич остается "небитым".

"Очень спокойно. Пусть попробуют", - сказал Шуфрич.

В комментариях под ответом Шуфрича украинцы пишут, что лучше бы критика была "физической и регулярной".

"Ще краще, щоб така критика була фізичною і регулярною", - сказал Alexandr Bezsmertnii.

При этом в комментариях под видео люди пишут, что Шуфрича за язык никто не тянул.

"Хай спробують"... Тебе ніхто за язика не тягнув", - сказал пользователь Сети.

"Так сколько там дней уже не пи*дили шуфрича?", - уточнил другой пользователь Сети.

К слову, после назначения Нестора Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова, в Сети продолжают его поливать грязью.

"Шуфрич был дурак и клоун Рады, так им и остаётся, несмотря на седину в висках!", - сказала Юлия Сидун.

"Козаки його б на палю посадили б за зраду, а Зе його головою комітету робить. Не довіряйте націоналістам то тепер чухайте потилицю", - Олег Корчак.

"Я маю право отвітить що Шуфріч рідкий козел", - считает Богдан Витюк.

Добавим, что 28 августа под Офисом президента на Банковой в Киеве состоялась акция протеста против назначения Шуфрича председателем комитета ВР по вопросам свободы слова. Активисты критиковали его за "пророссийскую позицию".

Украинцы протестовали против назначения Шуфрича главой комитета по свободе слова / УП

Читайте такжеВ Госдуме отреагировали на слова Шуфрича о русском языке в РадеНапомним, ранее, народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь 52-летний Нестор Шуфрич, который ранее вступился за право говорить на русском языке в парламенте, избран главой комитета Рады по вопросам свободы слова.

По словам главы депутатской подготовительной группы и лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова, заместителем главы комитета будет Алена Шкрум, секретарем - Сергей Швец.