"Будем говорить, как удобно": Шуфрич поддержал Рабиновича в языковом скандале с Геращенко и Разумковым

Нестор Шуфрич / УНИАН

Новоиспеченные нардепы из фракции Оппозиционной платформы – За жизнь в IX созыве Верховной Рады планируют выступать с трибуны на том языке, на котором им удобнее всего.

С таким заявлением на брифинге в среду, 14 августа, выступил ветеран украинской политики и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, сообщает УНИАН.

"Русский язык не является иностранным в нашей стране. Это язык, который прописан в 10 статье Конституции. Верховной Радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. Народный депутат имеет право говорит на том языке, на котором ему удобно. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Верховной Рады", – заявил он.

По словам Шуфрича, выступать в Раде на русском языке – принципиальная позиция и его самого, и остальных депутатов от ОПЗЖ. Далее, он произнес фразу на венгерском языке.

Напомним, ранее в Верховной Раде на заседании подготовительной группы новоизбранных нардепов парламента IX созыва лидер президентской политсилы, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков и бывший вице-спикер парламента, а ныне - член партии Европейская солидарность Ирина Геращенко "наехали" на члена Оппозиционной платформы - За життя Вадима Рабиновича – поскольку он выступал на русском языке.