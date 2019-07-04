Нардеп Шуфрич влип в историю с утаенными миллионами в декларации - подробности

Нестор Шуфрич / УНИАН

Нардеп из Оппозиционного блока Нестор Шуфрич в декларации за 2015-й скрыл стоимость имущества на 14 млн гривен.

Соответствующее сообщение опубликовали в четверг, 4 июля, представители пресс-службы Национального агентства по предупреждению коррупции.

По данным сотрудников ведомства, Шуфрич в декларации 2015 года не указал стоимость некоторой своей недвижимости − двух земельных участков, двух жилых домов и пяти квартир. Сведения о еще одном участке нардепа отсутствуют в декларации в принципе.

"Общая сумма установленных недостоверных сведений в декларации народного депутата за 2015 год составляет почти 14,3 млн гривен", − говорится в сообщении НАПК.

Сообщается, что заключение по декларации Шуфрича направлено в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, ранее Нестор Шуфрич съездил на майские праздники в аннексированный полуостров Крым с супругой. Позднее в киевском ресторане избили его сына Александра.