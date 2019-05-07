"Подарок любимой жене": нардеп Шуфрич съездил на майские праздники в Крым

Народный депутат от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич вместе с супругой провел майские праздники в аннексированном Россией Крыму.

"На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок - романтическое автомобильное путешествие в Крым. Практически прямо из Киево-Печерской Лавры - с пасочкой и писанками, освященными Блажейнишим Митрополитом Онуфрием, - они выехали в нашу Ялту, где и провели первую часть выходных", - сообщает пресс-служба Шуфрича в Facebook.

Нардеп рассказал, что границу в Крым пересек в Чонгаре. В Ялте, по его словам, местные жители украинского политика узнавали. Шуфрич рассказал, что настроение у крымчан праздничное, но "грустные глаза". На прощание чета Шуфричей бросила в море железную гривню, чтобы вернуться в Крым.

Читайте такжеШуфрич посоветовал Порошенко в диалоге с Россией брать пример с ТрампаПользователи в комментариях преимущественно негативно отозвались о поездке народного депутата на аннексированный Россией полуостров.

"Оставайся там навсегда", "Привет тем, кто до сих пор не додумался принять закон о порядке посещения оккупированных территорий государственными служащими и депутатами", "За апрель Путин убил на Донбассе 19 наших пацанов. Оккупирован Крым, где производятся репрессии и массовые зачистки. У Нестора этого всего нет…", "Почему не остался?", "Не могу понять, как можно родиться в Украине и служить России…. Что в голове у персонажей типа Шуфрича?", "Запретить Шуфричу вьезд в Украину, как французким дипломатам, и прочей шелухе. Он проверяет власть на прочность, провокатор. Депортировать, пускай с Кадыровым чаи гоняет", "Далее в Абхазию и Южную Осетию...? Сыктывкар Магадан … и Урюпинск с Читой … Комсомольск Сахалин и далекий Термез", - написали интернет-пользователи.

Напомним, Шуфрич объяснил драку с коллегами по парламенту присутствием "бесовских сил" в народных избранниках.