"Шавка", "колорад": Шуфрич затравил политолога в прямом эфире

Нестор Шуфрич устроил скандал на ТВ / УНИАН

Политолог Владимир Цыбулько покрывает мародеров, заявил народный депутат Нестор Шуфрич, комментируя перепалку эксперта с нардепом Иваном Крулько.

Комментируя в эфире NewsOne отмену КСУ криминализации статьи о незаконном обогащении, Крулько обвинил в этом президента Петра Порошенко. При этом он назвал оппонировавшего ему Цыбулько "колорадским жуком", отрабатывающим свой номер.

В ответ политолог назвал Крулько "шавкой Батькивщины" и призвал его не учить людей жить.

В свою очередь за коллегу-нардепа вступился Нестор Шуфрич, предупредив Цыбулько, что "за шавку и ответить можно". Он добавил, что Цыбулько "покрывает мародеров" и его за это проклянут.

Напомним, в зале Верховной Рады депутаты от Оппозиционного блока и Народного фронта подрались сразу после голосования за закон, который обязывает УПЦ МП переименовать в российскую церковь в Украине.