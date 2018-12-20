Шуфрич объяснил драку с Верховной Раде "бесовскими силами"

Политик считает, что в некоторых нардепов вселились потусторонние силы.
Оппозиционный депутат Нестор Шуфрич объяснил драку с коллегами по парламенту присутствием "бесовских сил" в народных избранниках.
"Они услышали … узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов", - сказал Шуфрич комментарии телеканалу NewsOne.
Политик добавил, что массовая драка началась после того, как он публично возмутился "кнопкодавством" депутатов, которые являются сторонниками автокефалии УПЦ.
Напомним, в зале Верховной Рады депутаты от Оппозиционного блока и Народного фронта подрались сразу после голосования за закон, который обязывает УПЦ МП переименовать в российскую церковь в Украине.
Позже нардеп Юрий Бойко в кулуарах парламента после бойни вышел к журналистам со следами от ударов на лице.