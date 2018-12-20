Нардеп Бойко со следами после драки пожаловался на захват церкви

Юрий Бойко вышел к журналистам со следами от побоев / Фото: ТСН

В зале Верховной Рады депутаты от Оппозиционного блока и Народного фронта подрались сразу после голосования за закон, который обязывает УПЦ МП переименовать в российскую церковь в Украине.

Как сообщает корреспондент ТСН, депутаты от Оппоблока, а также от групп Возрождение и Воля народа демонстративно саботируют голосование или решительно выступают против.

После принятия закона нардеп Нестор Шуфрич требует от спикера переголосования, однако получает решительный отпор.

"Решение принято, не беснуйтесь! Вас надо перекрестить, изгнать беса из зала!" – отвечает спикер Андрей Парубий.

Не добившись своего, Шуфрич гневно срывает с трибуны плакат в надписью "Медведчука под суд", который повесили депутаты от Народного фронта. После этого нардеп Береза набрасывается на него с кулаками, в потасовку оказываются замешанными и другие народные избранники.

Нардеп Юрий Бойко в кулуарах парламента после бойни вышел к журналистам со следами от ударов на лице.

"На нас напали те, кто хочет осуществлять рейдерские захваты церкви", - пожаловался он сотрудникам СМИ.

/ Фото: ТСН

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат Игорь Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника.