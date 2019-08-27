Шуфрич стал у руля комитета по вопросам свободы слова

Шуфрич возглавил комитет по вопросам свободы слова / УНИАН

27 августа, во вторник, народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь 52-летний Нестор Шуфрич, который ранее вступился за право говорить на русском языке в парламенте, избран главой комитета Рады по вопросам свободы слова.

По словам главы депутатской подготовительной группы и лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова, заместителем главы комитета будет Алена Шкрум, секретарем - Сергей Швец.

При этом ранее по результатам заседания подготовительной группы глава депутатской подготовительной группы и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков объявил полный список глав парламентских комитетов.

Читайте такжеВ Госдуме отреагировали на слова Шуфрича о русском языке в РадеНапомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал, сколько Слуга народа хочет высших постов в комитетах Рады. По его словам, политсиле Слуга народа (партии президента Владимира Зеленского) должны отойти около 60% руководящих позиций в комитетах Верховной Рады нового, IX созыва.