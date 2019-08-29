"Плевок в глаза": критиковавшая Шуфрича Сюмар обнималась с ним в Раде

Сюмар внезапно помирилась с Шуфричем / УНИАН

Депутат от партии Европейская солидарность Виктория Сюмар на первом заседании новоизбранного парламента 9-го созыва трогательно обнялась в знак приветствия с коллегой из Оппозиционной платформы – За жизнь Нестором Шуфричаем, несмотря на то, что ранее резко высказывалась в адрес депутата от партии Виктора Медведчука.

Журналисты Таблоида запечатлели кадры объятий новоизбранных депутатов. Общались коллеги вполне по-дружески, улыбаясь друг другу.

Ранее Сюмар яростно возмущалась назначением Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова в Верховной Раде, который в прошлом парламенте возглавляла она.

Соратница Порошенко назвала это событие "плевком в глаза журналистов" и "шагом к российским стандартам". Сюмар требовала, чтобы Шуфрича ни при каких обстоятельствам не допускали к руководству комитетом.

/ Фото: tabloid.pravda.com.ua

/ Фото: скриншот из видео

/ Фото: скриншот из видео

Напомним, народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь 52-летний Нестор Шуфрич, который ранее вступился за право говорить на русском языке в парламенте, избран главой комитета Рады по вопросам свободы слова.

Ранее Дмитрий Разумков рассказал, сколько Слуга народа хочет высших постов в комитетах Рады. По его словам, политсиле Слуга народа (партии президента Владимира Зеленского) должны отойти около 60% руководящих позиций в комитетах Верховной Рады нового, IX созыва.