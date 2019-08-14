В Госдуме отреагировали на слова Шуфрича о русском языке в Раде

В Госдуме уже обсудили языковой вопрос в Украине / Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов положительно оценил заявление нардепа Нестора Шуфрича о законности использования русского языка во время официальных мероприятий в Верховной Раде.

"Это совершенно справедливая постановка вопроса. На Украине русский язык является родным для подавляющего большинства жителей, наши языки очень похожи между собой. В парламенте намного удобнее выступать на родном для себя языке. Если на Украине хотят, чтобы депутаты говорили ярко, откровенно и имели возможность чётко донести свою точку зрения до избирателей, им необходимо предоставить право выступать на русском языке. Думаю, среди депутатов Рады большинство тех, кто считает русский родным языком", - цитирует Морозова RT.

По словам российского чиновника, нельзя депутатам навязывать "украинскую мову".

"Было бы логично, если бы в Верховной раде предоставили возможность выступления на русском языке", — заключил он.

Напомним, новоиспеченные нардепы из фракции Оппозиционной платформы – За жизнь в IX созыве Верховной Рады планируют выступать с трибуны на том языке, на котором им удобнее всего.

Ранее в Верховной Раде на заседании подготовительной группы новоизбранных нардепов парламента IX созыва лидер президентской политсилы, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков и бывший вице-спикер парламента, а ныне - член партии Европейская солидарность Ирина Геращенко "наехали" на члена Оппозиционной платформы - За життя Вадима Рабиновича – поскольку он выступал на русском языке.