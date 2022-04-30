Нацисты планируют танцы с бубнами: в оккупированной Каховке коллаборанты готовятся к 9 мая

Так называемый "глава" Каховки Павел Филипчук обещает "бессмертный полк", масштабный парад, митинг и концерт.
Во временно оккупированной Каховке Херсонской области самопровозглашенная "власть" планирует провести масштабное празднование 9 мая. В частности, запланирован парад и митинг.
Об этом сообщила в Facebook Каховская городская территориальная община.
"Нынешние нацисты планируют танцы с бубнами по поводу разгрома своих соплеменников – немецких нацистов", - говорится в сообщении.
Так называемый "руководитель" города Павел Филипчук обещает "бессмертный полк", масштабный парад и митинг. После торжеств коллаборанты хотят организовать "солдатскую кашу и боевые сто грамм".
Основная часть действа состоится в Каховке, а в Новой Каховке организуют концерт.
Напомним, 27 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты готовят проведение "референдума" на временно захваченной территории Херсонской области. Уже начали печатать бюллетени.
В то же время оккупанты препятствуют выезду украинцев, которые планируют покинуть пределы временно оккупированных территорий Херсонской области.
26 апреля в оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА. "Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.
Освобождение Херсона
Вооруженные силы Украины способны победить российских оккупантов в Херсоне. Но для этого украинским защитникам необходимо тяжелое вооружение от международных партнеров. Об этом заявлял 20 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
21 апреля Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.
26 апреля стало известно, что ВСУ удалось освободить 5 сел на Херсонщине, оккупанты отступают на рубежи Чернобаевки.
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