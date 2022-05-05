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На Харьковщине подозрение в госизмене объявлено шести коллаборантам - Фильчаков

5 мая 2022, 16:06

Сообщено о подозрении Купянскому городскому голове, который перешел на сторону страны-агрессора.

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/ УНИАН

Харьковская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств относительно незаконной деятельности должностных лиц органов местного самоуправления в условиях военного времени. О подозрении сообщено 6 лицам.

Об этом рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Так, в частности, сообщено о подозрении Купянскому городскому голове, который перешел на сторону страны-агрессора и предоставил оккупантам помощь в подрывной деятельности против Украины, разоблачена преступная деятельность одного из депутатов Солоницевского поселкового совета Харьковского района от партии "ОПЗЖ".

Он давал указания представителям молодежного крыла партии по подготовке к совершению насильственных действий с целью дальнейшей передачи власти оккупантам в Харькове и регионе. Лицо задержано и взято под стражу.

Еще одним примером предательства стали действия депутата Изюмского городского совета, который перешел на сторону оккупантов и собирал для них данные о гражданах - участниках боевых действий на востоке страны, а также о сотрудниках правоохранительных органов, ТрО города и членах их семей. В настоящее время депутату заочно сообщено о подозрении.

Сообщено также о подозрении депутату Липецкого сельского совета Харьковского района, а также Балаклейскому городскому голове Изюмского района. Эти люди добровольно перешли на сторону врага в условиях военного положения и заняли "должности" в незаконных органах власти.

"Кроме того, продолжается работа по выявлению и документированию деятельности лиц, которые, действуя в интересах страны-агрессора и в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины, помогают оккупантам в сборе информации о местонахождении объектов критической инфраструктуры в Харькове и мест дислокации подразделений ВСУ, с целью дальнейшего их уничтожения. Одновременно через анализ деятельности указанной категории лиц устанавливаются факты распространения в соцсетях информации с отрицанием вооруженной агрессии РФ или ее оправдание. Мы сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 436-2 УК "Оправдания, признания правомерным, возражения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификации ее участников" 15 лицам. В этом списке есть и служитель храма, год назад подчинявшийся МП. А незаконные действия "служителя" заключались в распространении в социальных сетях материалов, оправдывающих действия России", - рассказал Фильчаков.

Также главный прокурор рассказал, что во время освобождения одного из населенных пунктов Харьковщины, был задержан командир одной из бригад российской армии.

В прежней жизни он был священником МП, а теперь пришел на нашу землю уничтожать украинцев!

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