Достают танки 50-х годов, более новые сгорели: Дикий описал серьезные проблемы РФ с техникой

В РФ критические компоненты к танкам не выпускаются уже 30 лет. В отличие от дронов, которые можно собрать из гражданских компонентов, с танком так не работает.

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Дикий описал серьезные проблемы РФ с техникой/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, минобороны РФ

У российских оккупантов нарастают проблемы с военной техникой на фронте. "Железо" у захватчиков заканчивается даже быстрее, чем личный состав. Поскольку новые танки у страны-агрессора России уже заканчиваются, ей приходится расконсервировать те, которые выпускались в 1950-х годах.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в интервью Radio NV. Он отметил, что на всех направлениях фронта у оккупантов бронетехника сгорает очень быстро.

"На всех участках, где они в наступлении (а они сейчас в наступлении на Слобожанщине, на Марьинке, на Авдеевке, севернее Угледара, пробуют наступать на Крынки), бронетехника горит просто в астрономических количествах. Здесь главное не только то, что ее просто горит много; а что ее горит гораздо больше, чем за это же время успевает поставить на фронт их оборонка", – сказал экс-командир роты батальона Айдар. видео дня

В частности, у оккупантов критические компоненты к танкам не выпускаются уже 30 лет. Дикий отметил, что, в отличие от дронов, которые можно полностью собрать из гражданских компонентов, с танком так не работает.

"В танке не заменишь подшипники на взятые из Жигулей. В результате вся эта их оборонка, Уралмашвагонзавод и так далее, дают 20 новых машин за месяц, и расконсервируют со складов хранения где-то примерно еще до 50 машин", – отметил он.

По его словам, с российских складов расконсервируются в том числе танки Т-54 и Т-55.

"Напомню, что в советском танкопроме этот двузначный индекс – это год принятия на вооружение. То есть "дискотека 80-х" уже вся сгорела, танки 80-х годов уже все сгорели. Сейчас активно горят танки 60-х годов, а танки 50-х приезжают им на замену", – отметил Дикий.

Со ссылкой на данные Oryx и других OSINT-аналитиков, Дикий отметил, что в то время, как на фронт прибывает по 70 российских танков в месяц, украинские военные за месяц сжигают "от 100 до 150, в среднем – 120 танков".

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что работа ЧФ РФ сильно затруднена, российский флот отрезали от запасов "Калибров". Оккупанты вынуждены рисковать, заходить в Севастополь, быстренько там загружаться и после этого убегать оттуда.

Также ранее сообщалось, что россияне попытались прорвать границу на севере. Всего было несколько попыток со стороны РФ прорвать границу на Сумщине 3 февраля.

Напомним, ранее в Forbes отмечали, что у Украины заканчиваются боеприпасы, РФ воспользовалась этим и изменила тактику действий. В артиллерии Украины сейчас сильная нехватка снарядов. Защитники Украины выпускают за день около 2 тыс. снарядов, а оккупанты используют около 10 тыс.

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