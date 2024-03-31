Мобилизация в Украине: нардеп-воин пояснил, кого хотят оставить без отсрочки

Нардеп и воин ВсУ Роман Лозинский рассказал, для кого в Верховной Раде собираются отменить отсрочку от мобилизации в новом законе.

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Мобилизация в Украине: кто останется без отсрочки / коллаж Главред, фото УНИАН

Народный депутат от партии "Голос " и воин ВСУ Роман Лозинский назвал категории украинцев, которые потеряют право на отсрочку от мобилизации согласно новому законопроекту в эфире Radio NV.

"Очень много категорий потеряли отсрочки. В частности, это часть государственных служащих разных рангов, различных структур. Представители сферы правоохранительных органов, таких как ГБР. Эти решения сейчас приняты. Это потенциально несколько сотен тысяч человек, из расчетов, которые звучали на заседаниях Комитета. Каким будет финальное решение Комитета, я сейчас не готов сказать. Сейчас эти блоки будут суммировать и возможны еще определенные изменения", — cказал он

Лозинский также сообщил, что, скорее всего, минимальный порог для мобилизации будет составлять 25 лет. Он добавил, что привязать бронирование от мобилизации к уровню зарплаты и уплаченных налогов не была поддержана профильным комитетом Рады.

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"Было такое предложение, по моему мнению, абсолютно абсурдное, которое сеет еще больше неравенства в нашей стране. Потому что не села и сельские территории должны воевать, а все украинцы, и те, кто в городах имеют более высокие зарплаты. Это не повлияет существенно на экономику, мы уже в этом убеждены, были соответствующие расчеты. Поэтому такое решение комитет не поддержал — определенной границы, с которой у тебя наступает бронь от мобилизации за счет твоей заработной платы. Это решение было отклонено и я считаю, это правильно", — подытожил он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: последние новости по теме

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

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