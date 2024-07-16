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Нардепа Безуглую внесли в базу центра "Миротворец": что стало причиной

Мария Николишин
16 июля 2024, 15:09
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На сайте центра "Миротворец" отмечается, что Безуглая якобы самый цитируемый российскими пропагандистскими СМИ депутат ВРУ с 2022 года.
Нардепа Безуглую внесли в базу центра 'Миротворец': что стало причиной
Нардепа Безуглую внесли в базу центра "Миротворец" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/bezuhlamariana

Народный депутат Марьяна Безуглая была внесена в базу центра "Миротворец" за якобы дискредитацию украинской власти, ВСУ, действия, которые направлены на деморализацию войска. Эта информация появилась на сайте центра "Миротворец".

В сообщении относительно Безуглой заявлены следующие пункты:

  • осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины;
  • осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию Вооруженных сил Украины;
  • препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины;
  • осознанные действия, направленные на раскол гражданского общества в Украине;
  • сознательное распространение информации, содержащей государственную тайну, и которую использует Россия для достижения стратегических целей при планировании и ведении боевых действий против Украины и для проведения информационно-психологических спецопераций.

"Целенаправленная и системная деятельность Марьяны Безуглой против руководства ВСУ в период с 2022 по 2024 г. имеет явные признаки спланированной в пользу российского агрессора и неустановленной группы лиц информационной компании, целью которой является дискредитация высшего командного состава Вооруженных сил Украины, деморализация личного состава ВСУ, снижение уровня доверия граждан Украины к своим Вооруженным Силам", - отмечается на сайте "Миротворец".

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Нардепа Безуглую внесли в базу центра 'Миротворец': что стало причиной
Марьяна Безуглая внесена в базу центра "Миротворец"/ фото: скриншот с сайта "Миротворец"

Кроме того, там обвинили депутата в том, что "для достижения этих целей Безуглая с группой неустановленных лиц через социальные сети сознательно вводила в заблуждение граждан Украины и международное сообщество, публикуя информацию о деятельности ВСУ и их руководства искаженно с явным манипулятивным характером".

На сайте центра "Миротворец" отмечается, что Безуглая якобы наиболее цитируемый российскими пропагандистскими СМИ депутат ВРУ с 2022 года. Они также привели примеры, как российская пропаганда использует деятельность Безуглой в своих целях.

Что известно о центре "Миротворец"?

Центр "Миротворец" - это независимая негосударственная организация, созданная группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которые занимаются творческой научной и журналистской деятельностью. Результаты своих исследований "Миротворец" открыто публикует на одноименном сайте.

Марьяна Безуглая - последние новости

Напомним, народный депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко сообщила, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в понедельник, 15 июля, решил снять Марьяну Безуглую с должности председателя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Стоит добавить, что в конце ноября Марьяна Безуглая опубликовала критический пост о главнокомандующем Валерии Залужном, в котором обвинила главкома в отсутствии "плана" боевых действий на 2024 год. Это вызвало у общества волну возмущения.

Также Безуглая призвала мобилизовать в армию женщин.

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